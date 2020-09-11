BİLSEM, imam hatip mi olacak?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sınavla öğrenci alan ve üstün yetenekli çocuklara özel eğitim imkanı sağlayan Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi`nin (BİLSEM), Konak Şehit Ömer Halisdemir (KŞOH) İmam Hatip Okulu'na devredileceğine yönelik iddiaları TBMM gündemine taşıdı

CHP Milletvekili Bakan, "BİLSEM binaya ilk taşındığında, aynı binanın 1-2 ve 3. katlarında KŞOH Ortaokulu olması nedeniyle 4-5-6. katları tahsis edilmiş ve 'valiliğin de oluru' ile ortaokuldan öğrencilerin mezun olmasını takiben diğer katların da BİLSEM'e tahsis edileceği bildirilmiştir. Bugün ise binanın İmam Hatip Okulu'na devredilmesinin söz konusu olduğunu ve Konak BİLSEM`e taşınabileceği herhangi bir alternatif binanın sunulmadığını da öğrenmiş bulunuyoruz. Bu haksız uygulamanın bir an önce durdurulması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

MEB, ödenek yok demişti

CHP'li Bakan, sözlerine şöyle devam etti: “Üstün yetenekli öğrencilere eğitim öğretim veren BİLSEM’i 3 yıl boyunca tamirine para bulunamadığı gerekçesiyle çalışmayan asansörden de hatırlıyoruz. Konuyla ilgili verdiğimiz önergeye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, asansörün tadilat ve bakımının ödenek yetersizliği nedeniyle yapılmadığı yanıtını vermişti. Aradan geçen zamanda MEB`den BİLSEM'e daha fazla destek olmasını beklerdik maalesef hiçbir şeyin değişmediğini gördük.”

Bu tür kararların Milli Eğitim Bakanlığı’nın `bilim ve sanatı` önceliğinden çıkardığı ve ikinci plana attığı kaygılarını bir adım daha öteye taşıdığını söyleyen CHP’li Bakan: “Eğitim kurumları, okul türleri birbirinin karşıtı olmamalıydı, olamaz. Ülkemiz için farklı okul türlerinden ihtiyaç kadar insan kaynağı yetişmesi gerekmektedir ancak imam hatiplerin eğitim sisteminin temeli haline gelmesi, tek tip okul dayatması doğru değildir, bilim ve sanat için emek verileni yıkarak, ihtiyacı ve mevcut potansiyeli yok sayarak, ezbere şekilde eğitim sistemi düzenlenemez.” dedi.

Bakan Selçuk'a sordu:

1-İzmir Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)binasının yine aynı kampüste hali hazırda 3 binayı kullanan ve çok daha az öğrencisi olan KŞOH İmam Hatip Okulunun kullanımına verileceği iddiaları doğru mudur? Doğru ise hangi gerekçeyle bu karar alınmıştır?

2-KŞOH BİLSEM binasının İmam Hatip Okulu`na devredilmesi söz konusu ise Konak BİLSEM'in taşınabileceği alternatif yer sunulmuş mudur?

3-Konak BİLSEM`in İzmir'in içinden ve çevresinden en çok sayıda öğrencinin eğitim aldığı şube olduğu gerçeği göz önüne alındığında öğrencilerin yaşayacağı mağduriyet dikkate alınmış mıdır? Bu kararın yaratacağı sonuçlar üzerine değerlendirmelerde bulunulmuş mudur? Kararının gözden geçirilmesi düşünülmekte midir?

4-Söz konusu veya benzer kararlar, Bakanlığınızın “bilim ve sanatı” önceliğinden çıkardığı veya ikinci plana attığı anlamına mı gelmektedir?

5-Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin okul dışında da gelişimlerini sağlamak amacıyla açılan ve sınavla öğrenci kabul eden Bilim Sanat Merkezleri desteklenmeye devam edilecek midir? Bu konuda Bakanlığınızın bir yol haritanız var mıdır? Var ise somut hedefler nedir?