ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
0
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
0
ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
0
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
0

Binali Yıldırım taburcu oldu: Ciddi bir kazaydı

Binali Yıldırım taburcu oldu: Ciddi bir kazaydı
27 Ekim 2022 Perşembe 13:42

Azerbaycan’da geçirdiği kaza sonrası ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavisine devam edilen Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Yıldırım "Ciddi bir kazaydı, birkaç takla attık. Kazanın boyutuna göre, hamdolsun rabbim bizi sakladı ve korudu, eşimizin, milletimizin, sevdiklerimizin duası bizim bu kazadan yaralarla, sağ çıkmamıza vesile oldu" dedi.

Binali Yıldırım 20 Ekim’de ziyaretleri için bulunduğu Bakü’de trafik kazası geçirmişti. İlk müdahalesi Azerbaycan’da yapılan Yıldırım daha sonra ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Hastanedeki tedavisi altı gündür devam eden Yıldırım, vücudunda bulunan kırıklar ve doku nakli gerekliliği sebebiyle iki kez ameliyat geçirmiş, başarılı geçen operasyonlar sonrası istirahatini hastanede sürdürmeye devam etmişti. Yıldırım bugün 12.00'da taburcu oldu. Hastanedeki odasından yürüyerek çıkış yapan Yıldırım, başhekim ve beraberindekilerle birlikte hastanenin giriş katına geldi.

"CİDDİ BİR KAZAYDI, BİRKAÇ TAKLA ATTIK"

Hastaneden ayrılmadan önce basın mensupların açıklama yapan Yıldırım, "Tam bir hafta önce, 20 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeş Azerbaycan Karabağ Bölgesine yaptığı ve Zengilan Havalimanı’nın açılışı ve çeşitli açılışlar dahilinde heyet haline Azerbaycan’a gitmiştik. Günübirlik bir ziyaretti, dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım ve yakın korumam Oğuzhan Demircinin bulunduğumuz araç kaza yaptı. Ciddi bir kazaydı, birkaç takla attık. Ağır bir kaza geçirdik kazanın boyutuna göre hamdolsun rabbim sakladı ve korudu, eşimizin, milletimizin, sevdiklerimizin duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik iki sefer ameliyat edildi, ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı, bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var bu kemiklere herhangi bir işlem yapılamıyor, onlar da zamanla iyileşecek, toparlanacak. Vücudumun çeşitli yerlerinde ezikler ve doku yaralanmaları var, zaman içerisinde, bir hafta içerisinde toparlanacak" dedi.

KAZA MAHALLİNDEN HELİKOPTERLE HIZLA GETİRİLDİK

Destekler için teşekkürlerini sunan Yıldırım, "İlk müdahale Azerbaycan’da yapıldı, kaza mahallinden “Merkezi Klinikaö denilen Azerbaycan Hastanesi’ne helikopterle hızla getirildik. Azerbaycan’da ilk müdahale yapıldıktan sonra memleketimize geldik burada tedavimize devam ettik. Kazanın olduğu ilk andan itibaren yakın desteğini gördüğüm Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. Her anımızı, tedavinin her safhasını büyük bir titizlikle takip eden, arayarak doktorlarımızdan rapor alan, Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Burada kısa sürede toparlanmamıza katkı sağlayan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere, başhekim Nurettin Yiğit hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TEDAVİMİZ EVDE  DEVAM EDECEK

İstirahatine devam edeceğini ifade eden Yıldırım "Tedavimiz evde  devam edecek, zaman zaman ihtiyaç olursa hekimlerimiz gerekli katkıyı sağlayacaklar, olayın başından bu ana kadar gece gündüz 7 gün 24 saat, her türlü zorluklara rağmen bizatihi gelerek bizi ziyaret eden tüm dostlarıma, vatandaşlarımıza, milletvekillerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamasının ardından Binali Yıldırım kendisini bekleyen araçla hastaneden ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #binali yıldırım #taburcu #haber
Önceki Haber
Karşıyaka 2 yıl sonra 4'te 4 istiyor
Sonraki Haber
Bornova'da 62 bin binaya deprem incelemesi!
Akşener'den Mahir Ünal'a tepki: Cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayreti!
Akşener'den Mahir Ünal'a tepki: Cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayreti!
0
Erdoğan: 2 yıl içinde 250 bin konut tamamlanacak
Erdoğan: 2 yıl içinde 250 bin konut tamamlanacak
0
Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Gel karşıma neden korkuyorsun?
Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Gel karşıma neden korkuyorsun?
0
Bahçeli, AK Partili Ünal'ı hedef aldı: Yanlışın pençesindedir
Bahçeli, AK Partili Ünal'ı hedef aldı: Yanlışın pençesindedir
0
Akşener gündemi değerlendirdi: Erdoğan'ın son seçimi olacak!
Akşener gündemi değerlendirdi: Erdoğan'ın son seçimi olacak!
0
Bakan Bozdağ: 24. ve 41. maddeler değişecek!
Bakan Bozdağ: 24. ve 41. maddeler değişecek!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.