Binali Yıldırım: Yapacak çok işimiz var

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez 22 Temmuz'da geldiği İzmir'e, 13 gün sonra yeniden geldi. Partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır ilçesini ziyaret eden Yıldırım, "Artık seçimler geride kaldı. Önümüzde belediye seçimleri için 5 yıl gibi bir süre var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de 4 yıllık süre var. Bu süre içinde inşallah ülkemizin kalkınması için, Bayındır'ın daha mamur hale gelmesi için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yapacak çok işimiz var" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olan, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez 22 Temmuz'da geldiği İzmir'de, Kınık ve Bergama ilçelerini ziyaret etmişti. 13 gün sonra dün tekrar kente gelen Binali Yıldırım, bu kez partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır'ı ziyaret etti. 'Yüze vurur ifadesi, Bayındır'a hoş geldin bitanesi' pankartıyla karşılanan Binali Yıldırım'a, AK parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer İzmir milletvekilleri ile eski milletvekili Vecdi Gönül eşlik etti. Belediye önünde toplananlara ilk olarak Bayındır Belediye Başkanı Ak Partili Uğur Demirezen, ardından da Hamza Dağ seslendi. Bayındır'da güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Hamza Dağ, "Önümüzdeki 5 senede, 31 Mart'a kadar söylediğimiz her sözün arkasında durup Bayındır'a hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2009-2014 arasında yapılanları hep birlikte müşahede ettik. Bize oy versin ya da vermesin herkese hizmet edeceğiz. Bayındır'ı parlayan yıldız yapacağız" dedi.

Bursa'dan 2 saatten az sürdü

Daha sonra kürsüye çıkan Binali Yıldırım ise toplananları, "Çiçek dünyasının merkezi olan Bayındır'ın çiçek gibi insanları" sözleriyle selamladı. Aradan çok zaman geçtiğini ve Bayındırlıları çok özlediğini söyleyen Yıldırım, "Bugün benim için çok güzel bir gün. Buraya sizlere teşekküre geldim. Uğur Demirezen kardeşimize sahip çıktınız, onu belediye reisi seçtiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi o da sizin verdiğiniz bu desteği karşılıksız bırakmayacak ve Bayındır’ımızı daha da bayındır hale getirmek için çalışacak. 2011 yılında İzmir milletvekili adayı olduğumda Torbalı'dan bu tarafa gelirken yolun halini görünce çok üzüldüm. Ne kadar zorlukla, trafik kazası tehlikesiyle eski yoldan gelip geçtiğinizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hamdolsun Torbalı'dan bu tarafa yeni yol çok güzel olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun, kullananlardan Allah razı olsun. Dün, Türkiye'nin yüz akı olan, gururu olan projenin açılışını yaptık. İstanbul-İzmir Otoyolu sıradan bir proje değil. Niye? Çünkü İstanbul ile İzmir arası artık 3 saatin altına iniyor. Dün Bursa'dan geldim, iki saattin altında İzmir'e indim. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Ne yapsak az

"Bu millet için ne yapsak azdır" diyen Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha fazlasını yapacağız. İnşallah birlikte yapacağız. 18 yıl boyunca Cumhurbaşkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de olmaz denen işleri olur hale getirdik. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye’yi birleştirdik. Doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birleştirdik. Biliyorsunuz yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes bilsin. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz, ezanını dindirtmeyiz. 15 Temmuz'da Bayırdır cumhurbaşkanına, başbakanına ve ülkesine sahip çıktı."

Sulamasız olmaz

Seçimsiz bir döneme girildiğini vurgulayan Binali Yıldırım, "Artık seçimler geride kaldı. Önümüzde belediye seçimleri için 5 yılı gibi bir süre var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de 4 yıllık bir süre var. Bu süre içinde inşallah ülkemizin kalkınması için, Bayındır'ın daha mamur hale gelmesi için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yapacak çok işimiz var. Bayındır, bugün dünyanın çiçekçilikte tartışmasız merkezi olan Hollanda'ya bile çiçek ihraç eden bir ilçemiz. Bayındır, ta Osmanlı’dan bugüne kadar çiçekçiliğin merkezi olmuş. Büyükşehirlerimizde bulunan o parklardaki, büyük bulvarların etrafındaki çiçekleri görünce aklıma hep Bayındır geliyor, hep siz geliyorsunuz. Sadece çiçekçilik değil, tarımsal ve bitkisel üretiminde de Bayındır merkez olmaya hak kazanıyor. Bir tarımsal organize sanayi bölgesi beklentisi var. Bunu biliyoruz. Milletvekillerimiz ve bizatihi şahsım bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz, bölünmüş yolu yapacağız dedik, yaptık. Şimdi de Torbalı- Ödemiş arasındaki demiryolu hattını iyileştireceğiz dedik ve elektrikli hale getiriyoruz. Daha konforlu hale geliyor. Çalışmalara başlandı, 44 milyon yatırım var. Helali hoş olsun. Gelirken milletvekillerimiz söyledi. Tire'de araç muayene istasyonu varmış, Bayındır'da yokmuş, olur mu? Olmaz. Bayındır'a yakışır değil mi? Araç muayene istasyonu kuracağız. Bayındırlı kardeşlerimizin Tire'ye gitmesine gerek kalmayacak. Bazı baraj işleri var. Fakat biraz ağır gidiyor. Bana ağır gittiğini söylediler. O konuyla da ilgileneceğiz. Daha da hızlandırılması için tarım demek su demek, hayat demek, su demek. Sulama olmadan hiçbir şey olmaz. Bereket olmaz. O bakımdan bu Bayındırımızda gençlerimizin daha iyi şartlarda iş bulabilmeleri için mutlaka üretime daha fazla önem vermemiz lazım. Burada bir fakülte beklentisi olduğunu da biliyorum. Bunun için de çalışma yapacağız şimdiden oldu demiyorum gerekli çalışmaları başlatacağız. Hastaneyle ilgili talebinizi biliyoruz belediye başkanı ve milletvekilleri bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

Binali Yıldırım, konuşmasından sonra Belediye Başkanı Uğur Demireren'i makamında ziyaret etti.

Çay sözünü tuttu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır ilçesinde, halka seslendikten sonra belediye binasında muhtarlarla bir araya geldi. Onların taleplerini dinledi, not alıp çözüm sözü verdi. Ardından 24 Haziran genel seçimleri öncesinde, 22 Haziran 2018 tarihinde geldiği Bayındır'da, kendisi için balkonlarından pankart açıp çaya davet eden aileye verdiği sözünü yerine getirdi. Yıldırım, Kızılay'dan emekli olan Mehmet Baykal'ın evine gitti. Yıldırım aileyle sohbet ederken, apartman sakinlerinin de ziyarete katıldığı öğrenildi. Binali Yıldırım, Baykal ailesini ziyaret ettikten sonra aynı apartmanda oturan Mehmet Kolay ve Seher Kolay'ın evine de gitti. Belden aşağısı felç olan Seher Kolay ile yakından ilgilenen Yıldırım, eşi Mehmet Kolay'dan Seher Kolay'ın hastalığı hakkında bilgi aldı.

Omuzlara alındı

Binali Yıldırım, ziyaretten sonra partisinin belediye başkanlığını kazandığı bir başka ilçe olan Kiraz'a gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde bulunan Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde halk Binali Yıldırım'ın yolunu kesti, sevgi gösterisinde bulundu. Türkiye'nin farklı illerinde de zaman zaman etkinliklerine katıldıkları Yıldırım'ı omuzlarına alan mahalle halkı, büyükbaş kurban etti. Binali Yıldırım daha sonra mahalle sakinleriyle meydanda oturup sohbet etti, taleplerini dinledi. Bu sırada halkın "Yolların kralı Binali Yıldırım" diye bağırması üzerine Yıldırım da "Yolların kralı olur mu? Bayram üzeri yolların kuralı olur, yolların mimarı olur" dedi. Kaymakçılı Halil Güler ise bölgelerine yaptığı yatırımlardan dolayı Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Bunun üzerine Binali Yıldırım da, "Kaymakçıyı herkes tanıyor. 'Kaymakçı nerede?' diyorlar. Kaymakçı hayata bağlıyor. Kaymak gibi" dedi, ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Şehit mezarlarına ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bayındır'dan sonra, yerel seçimde partisinin belediye başkanlığını kazandığı bir diğer ilçe olan Kiraz'a geçti. Yıldırım, Kiraz'da ilk olarak mayıs ayında Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevi yaptığı sırada beyin kanaması geçiren, sevk edildiği Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Topçu Er Emre Okan'ın (21) Umurcalı Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti. Yıldırım, burada şehit askerin babası Hüseyin Okan, annesi Asude Okan, ikiz kız kardeşleri lise öğrencileri Fadime ve Memduha Nur Okan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Binali Yıldırım, daha sonra aynı mahallede ikindi namazını kıldı ardından mahalle muhtarı Ahmet Yiğen'in annesi Rukiye Yiğen'in mezarlıktaki cenaze namazına katıldı. Yıldırım, mezarlıkta şehit askerin mezarı başında dua etti.

Kiraz'da halka hitap etti

Binali Yıldırım, daha sonra Kiraz Belediyesi önünde toplanan halka seslendi. Kiraz'a teşekkür etmek için geldiklerini söyleyen Yıldırım, "31 Mart'ta kızınıza sahip çıktınız, Saliha'ya sahip çıktınız, tekrar seçtiniz. Saliha Başkan da inşallah sizin bu desteğinizin karşılığını daha önce verdiği gibi bundan sonra da aynı şekilde yapacağı çalışmalarla vermeye devam edecek. Biz de milletvekillerimizle bütün teşkilatımızla beraber onun daha da güzel hizmetler yapması, daha da başarılı olması için gereken katkıyı desteği vereceğiz. 18 yıldır medeniyet için yolları böldük, hayatları kurtardık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Kirazlılar yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Kiraz, İzmir'in en güney köşesinde yer alan bir ilçemiz. Bereketli bir ilçemiz, tarımıyla hayvancılığıyla güzel bir ilçemiz. Sizler alnınızın teriyle kazanıyorsunuz. Bütün İzmir'i besliyorsunuz, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyorsunuz. Büyük bir meşakkatle bu şeyleri yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Tabi ki ihtiyaçlarımız bitmez. Şunu bilin ki ihtiyaçlar olacak. Bu ihtiyaçları giderecek irade de kararlılık da olacak. 18 yıldır liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemiz için geleceğimiz için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Dün otoyolu açarken bugün Kiraz'a geleceğimi söyledim. Cumhurbaşkanı'mızın sizlere çok ama çok selamı var."

Bölgenin ihtiyacı var

"Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız" diyen Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Güçlü Türkiye demek, güçlü Orta Doğu demektir. Güçlü Türkiye demek, huzur içinde barış yaşayan dünya demek. Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır. Türkiye bunun için PKK bölücü terör örgütüyle mücadele ediyor. Bunun için FETÖ terör örgütüyle mücadele ediyor. DAEŞ ile mücadele ediyor. S400 savunma sistemini aldık. Bundan rahatsız olanlar var. Vatandaşlarımızın güvenliği, emniyeti, bizim için her şeyin üzerindedir. Kim ne derse desin bir vatandaşımızın burnunun bile kanamaması için gereken her türlü tedbiri alacağız. Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs'ın haklarını oldubittiye getirip ellerinden almaya çalışanlara da Türkiye garantör olarak gereken karşılığı veriyor. Türkiye büyük bir ülke. Bu ülkede 82 milyon bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız".

Halk Bankası müjdesi

Önlerinde 5 yıl olduğunu da dile getiren Binali Yıldırım, "Saliha başkanımız arkadaşları bütün mahallelerde Kiraz'ın merkezinde yeni hizmetleri ve projeleri sizlere kazandıracak. Saliha'nın sözü bizim sözümüzdür. Her zaman sizlerle beraber olacağız. 2011 yılında sizlerde tanıştım. O günden bugünlere İzmir çok farklı bir il. İzmir'i anlamak için sadece Konak'a Karşıyaka'ya gitmek yetmez. Kiraz'a geleceksiniz, Umurlu'ya kadar gideceksiniz" dedi.

Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda ise Kirazlılara müjde vermek istediğini söyleyerek, Halk Bankası'nın yakında ilçelerine şube açacağını, müjdelerin de birer birer geleceğini söyledi.