Biyonik kolu ile hayata tutunan Karabacak, aday adayı oldu

Biyonik Kolu ile hayata karşı verdiği savaşla tanınan Zübeyde Nisa Karabacak, CHP’nden İzmir milletvekili aday adayı oldu. Karabacak, engelli bireylerin TBMM'nde sesi olacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-Biyonik Kolu ile hayata karşı verdiği savaşla tanınan Zübeyde Nisa Karabacak, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nden İzmir milletvekili aday adayı oldu. Karabacak milletvekili olması halinde parlamentoda engelli bireylerin sesi olacağını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı binasında basın açıklamasında bulunan Karabacak, “Bu seçim ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için çok önemli! Tüm partiler ve adaylar bugüne kadar kazandıkları tüm deneyim ve birikimlerini, çalışma azimlerini, umuda olan inançlarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalıcılığı ve refahı için fedakarca ortaya koymalıdır. Bugüne kadar atlattığım talihsizliklere rağmen yılmadan bir fert olarak verdiğim mücadeleyi, benimle aynı zorlukları yaşamış kardeşlerimin sesini duyurabilmek, kazandığım deneyimlerle toplumun sorunlarına çözüm üretebilmek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği değerlere sahip çıkabilmek adına, üstüme düşeni yapmak ve elimi taşın altına koymak için milletin vekili olmaya talibim" dedi.

ENGELLİLER İÇİN YAPILANLAR YETERLİ DEĞİL

Engelli bireylerin sesi olacağını kaydeden Karabacak, “Aday adaylığımın temelinde benim gibi bu süreci yaşamı ya da doğuştan böyle olan insanların göz kulağı eli bacağı olmak var. Ülkede engelliler için bir şeyler yapılıyor ama yeterli değil. Sadece 3 Aralık Engelliler Haftasında sahneye çıkarıp alkışlamakla bitmiyor bu iş. Onlara hakları olan şeyi bir lütuf gibi değil de diğer insanlara verildiği gibi verilmesi için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmak için buradayım” ifadelerini kullandı.