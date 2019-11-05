Bergama ilçe örgütünün düzenlediği üye katılım törenine katılan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, iktidar mesajları verdi. Beko, "CHP iktidarı için çoğalıyoruz. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek iktidar oluruz. Elele verecek, birlik ve beraberlik içinde aydınlık günlere, CHP iktidarına yürüyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, Bergama'da CHP örgütüyle buluştu. İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ile birlikte Bergama örgütünün düzenlediği üye katılım töreninde yeni üyelere rozet takan Beko, tören sonrası Bergama'nın köylerinde vatandaşlarla buluştu. Bergama'daki üye katılım töreninde coşkulu kalabalığın umutları bir kez daha arttırdığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, toplumun tüm kesimlerinden ve farklı mesleklerden insanların CHP'ye üye olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Beko, "Bizi iktidara taşıyacak kadroları gençler oluşturacak. Burada gördüğüm umut dolu genç insanlara rozet takmaktan onur duyuyorum. Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanan sizlerle gurur duyuyorum ve bu aydınlık geleceğe sizlerle birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Biz demokrasinin sonuna kadar işlediği bir gelecek hayalimizi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek iktidar oluruz. Bizim birleşerek, gücümüzü birleştirerek adımlar atmaya, karanlıkları delmeye ihtiyacımız var. Bu yolda vereceğiniz omuz için sizlere teşekkür ederim" dedi.

CHP iktidarında hepimizin yüzü gülecek

Parti içi demokrasinin yaşanacağı kongre sürecinde de örgütün birbirine kenetlenmesi gerektiğine vurgu yapan CHP'li Beko, "Bu kongrelerimiz çok önemli. Bu kongrelerimizde partimizi iktidara taşıyacak kadroları seçeceğiz. Hepimizin tek bir hedefi var o da AKP iktidarının bu ülkeyi içine sürüklediği karanlıktan çocuklarımız için, gelecek nesiller için çıkarmak; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını getirmek. Bu artık hepimiz için vatani ve vicdani bir görevdir. Biz Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçileri olarak demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizde derin yaralar açan siyasi anlayışa son verecek adımları atıyoruz ve bu kongrelerimizde bunları gerçekleştirecek parti kadrolarımızı seçeceğiz. Tek bir hedefe odaklanmış şekilde tüm üye ve yöneticilerimizin partimizin çıkarlarını en üst seviyede tutacağı bir kongre süreci geçirmesini diliyorum. Unutmayalım yaka silktiğimiz, yakındığımız, gelecek kaygısıyla yaşadığımız günleri geride bırakıp aydınlık bir geleceğe adım atmak bizlerin elinde. Bunu kapı kapı dolaşıp anlatmalı, halkımızı gerçeklerle aydınlatmalıyız. CHP iktidarında hepimizin yüzü gülecek" ifadelerini kullandı.