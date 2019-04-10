Bornova'da, yüz tanıma kaldırıldı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, güven esaslı çalışma dönemini yüz okuma sistemini kaldırarak başlattı.

Güven odaklı çalışacaklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "İş ortaklarımızın, çalışanlarımızın, işe düzenli olarak gelip gideceklerini biliyoruz. Bu yüz tanıma sisteminin rahatsızlık verdiğini gördüm ve insana güven odaklı çalıştığımızdan dolayı, sistemin kalkmasını uygun gördüm. Ben çalışanlarımıza güveniyorum. Onların çalışma saatleri içinde zaten burada olacakları kesin. Verimliliği esas aldığımız için böyle bir çalışmayı uygun görüyorum" diye konuştu.

Kurum içi barış

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un ilk yayınladığı kurum içi genelge çalışanlarla ilgili oldu. Mazbatasını aldıktan sonra ilk mesai gününe Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ve DİSK ziyaretiyle başlayan Başkan İduğ, çalışanlara güveni esas alan, yüz okuma sistemini kaldırma kararını 9 Nisan 2019'dan itibaren uygulamaya koydu. Başkan İduğ, 'Yüz Tanıma Tabanlı Personel Devam Kontrol Sistemi'ni kaldıran kurum içi genelgede karşılıklı güven, uyum ve iş barışına vurgu yaptı.

Çalışma saatlerine uyum

Başkan İduğ genelgede "Bornova'da yaşayan yurttaşlara hak ettikleri hizmeti sunma noktasında bilgi ve tecrübesine büyük önem verdiğim, hassasiyetine sonsuz inandığım ve güvendiğim tüm değerli çalışma arkadaşlarım ile karşılıklı güven ve uyum içerisinde, iş barışının öneminin bilincinde, halen rutin halde devam eden 08.30-17.30 olarak uygulanan mesai saatlerine riayet ederek çalışacağımıza inandığımdan 'Yüz Tanıma Tabanlı Personel Devam Kontrol Sistemi' 9 Nisan 2019 tarihinden itibaren kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Verimlilik esas

"Biz güven odaklı çalışıyoruz" diyen İduğ, "İş ortaklarımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızın, işe düzenli olarak gelip gideceklerini biliyoruz. Bu yüz tanıma sisteminin rahatsızlık verdiğini gördüm ve insana güven odaklı çalıştığımızdan dolayı, sistemin kalkmasını uygun gördüm. Ben çalışanlarımıza güveniyorum. Onların çalışma saatleri içinde zaten burada olacakları kesin. Verimliliği esas aldığımız için, böyle bir çalışmayı uygun görüyorum" diye konuştu.