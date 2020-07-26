Bu bir iktidar kurultayıdır!

CHP'li Beko, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Kurultayının; hak, hukuk ve adalete inanmış, demokratik güçlü parlamenter sistemi getirecek, iktidardan hesap soracak, ödünsüz dış politikasına dönecek, toplumsal bölünmeye dur diyecek bir iktidar kurultayı olduğunu söyledi

"Partimizin 37. Olağan Kurultayı Hak, Hukuk, Adalet içinde güçlü parlamenter sistemi kökleştirecek İktidar Kurultayı olacak" diyen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yaptığı değerlendirmesinde, Kurultay ile CHP'nin Türkiye ve dünyaya, barışı, demokrasiyi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü kökleştirmek için iktidara geleceği mesajını verdiğini söyledi. AKP iktidarıyla TBMM'nin yetkilerinin kısıtlandığını, denge ve denetleme mekanizmalarının felç edildiğini belirterek, böyle bir ortamda demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Ülkenin en önemli ve yakıcı sorunlarının başında ekonominin geldiğini söyleyen Beko, "Mutfağımızda yangın var. Türkiye, AKP iktidarıyla birlikte hızla bir ekonomik krize sürüklenmiştir. Başta istihdam olmak üzere neredeyse bütün ekonomik göstergelerde hızlı bir bozulma yaşanmaktadır. İşsizlik, cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına gelmiştir. Gerçek işsiz sayısı 10,5 milyon kişiyi geçmiştir. Çocuklarınız işsizse, 18 yıldır ülkeyi bu noktaya getirenleri sorgulamak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Onun için bu kurultayımız çok önemli ve bir değişimin başlangıcı olarak görüyorum" dedi.

Tüm engeller kaldırılmalı

Sendikalaşma konusu da partimiz açısından çok önemlidir. Türkiye, en kötü sendikalaşma oranı ve düşük toplu iş sözleşmesi kapsamıyla OECD ülkelerinin sonuncusudur. Türkiye'de sendikal hak ve özgürlüklerin anayasal ve yasal güvence altına alınmış olduğu unutulmamalıdır. O nedenle de, genel anlamda sendikalaşmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve işçi, memur, emekli tüm kesimlerin sendikal hakları korunmalıdır. Bizler de işçisiyle, memuruyla tüm yurttaşlarımızın sendikalı olmaları, hak ve taleplerini en iyi şekilde dile getirip yerine gelmesi için mücadelemizi veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.

Eğitimde yaşanan yıkıma dur demek için bu kurultayın önemli olduğunu belirten Beko, Türkiye'nin bilgi çağından koparıldığını vurgulayarak, "Devletin eğitim sistemini bozarsanız o ülke geriye gider. Eğitim politikalarını sürekli değiştirerek kendi çocuklarını denek olarak kullanan dünyadaki tek ülkeyiz. Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne baba eğitim sisteminden memnun değil" eleştirisinde bulundu.

İktidar kurultayı

İktidarın etnik kimlik ve inanç üzerinden siyaset yaparak toplumu kutuplaştırarak böldüğünü vurgulayan Beko, Bu ülkede 83 milyon bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin yaşam tarzını sorgulamak doğru değildir. Bizim sorgulayacağımız şey vatandaşın karnı aç mı tok mu? Budur... İktidar, başta Kürt sorunu olmak üzere neredeyse tüm toplumsal sorunlarda kutuplaştırmayı derinleştirmektedir. O nedenle de ülkemizi yeniden çağdaş bir toplum haline getirmek için bu kurultayımız çok önemlidir. Tarihi bir dönüm noktasındayız ve ülkenin kurucu partisi olan CHP'nin kurultayı bu yüzden çok önemlidir. Bu kurultay tabii ki bir iktidar kurultayıdır! Milyonlar bize güveniyor ve biz o milyonlarla birlikte iktidara yürüyoruz."

