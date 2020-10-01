Bu dernek engel tanımıyor!

Buca Engelliler Derneği, eğitim ve çözüm odaklı çalışmaları ile tüm engelleri aşıyor. Buca Belediyesi ve Buca Engelliler Derneği işbirliğiyle Mart ayında faaliyete geçirilen “Engelsiz Tamir Atölyesi” ile araçlarının aküsü biten, lastiği patlayan ya da çeşitli arızalar yüzünden yolda kalan engellilere ücretsiz hizmet veriliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Buca Engelliler Derneği’ni ziyaret ederek Başkan Harun Kara ile görüştü, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduklarını ifade eden Buca Engeller Derneği Başkanı Harun Kara, eğitim ve hak odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Mart ayında Buca Belediyesi işbirliğiyle başlattıkları “Engelsiz Tamir Atölyesi” projesinin büyük ilgi gördüğünü ve Türkiye geneline yayılmaya başladığını dile getiren Kara, şunları söyledi:

Eğitim ve çözüm odaklı

“Eğitim odaklı bir derneğiz. 7 tane eğitim merkezimiz var. Yine bunun yanında birçok AB projesi gerçekleştirdik. Meslek edindirme eğitimleri veriyoruz. E-KPSS kursları düzenliyoruz. E-KPSS kurslarımızda eğitim gören arkadaşlarımızdan 107’si kamuya yerleşti. Buca Belediyesi ile son yaptığımız Engelsiz Tamir Atölyesi projesi Türkiye’de çok büyük ses getirdi. Asla yolda kalmayacaksınız sloganıyla yola çıktık. Projeye Mart ayında başladık. Engellilerin kullandığı her türlü medikal aletlerin tamir ve bakımını ücretsiz yapıyoruz. Bunun yanı sıra engelli vatandaşımız yolda kaldığında bizi arıyor ve bulunduğu yerde müdahale ediyoruz aracına. Eğer arıza olay yerinde giderilemeyecek gibiyse atölyemize getirip bütün bakım, onarım hizmetlerini yaparak teslim ediyoruz. Bütün bunları ücretsiz yapıyoruz. Yine bu pandemi sürecinde engellilerin araçlarının dezenfektasyonunu yapıyoruz. Bizden sonra bu projeye Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başladı. Van, Tokat ve Kocaeli ile de görüştük. Proje gittikçe Türkiye geneline yayılıyor.”

“Doğru yoldasınız”

Başarılı ve insan odaklı çalışmaları nedeniyle Dernek Başkanı Harun Kara’nın şahsında tüm yönetime teşekkür eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de “En büyük engel kafada başlar. Siz bütün engelleri aşmışsınız, olmaz denilenleri yapmaya başlamışsınız. Buca Belediyesi başta olmak üzere sosyal demokrat belediyelerimizin de projelerinize sahip çıkarak kendi kentlerinde hayata geçirmeleri doğru bir yolda olduğunuzu gösteriyor. Sorunlarınızın dile getirilmesi ve çözümü noktasında da Meclis’te üzerime düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumu bilmenizi isterim. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.