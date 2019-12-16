Bu devlet hiçbir zaman katliam, soykırım işgal yapmamıştır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütçe görüşmelerinde bütçeyi konuşmak yerine bizim devletimize 'katliamcı', kahraman ordumuza 'işgalci ve saldırıcı' diyen maalesef yine hainler, siyasi bölücüler ve PKK'nın uzantıları var. Bu devlet ve millet hiçbir zaman katliam, soykırım, işgal yapmamıştır" dedi.

Bu bütçenin sadece Türkiye'de yaşayan 82 milyon kişiye ait olmadığını ifade eden Destici, "Doğu Türkistan"dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Türkmeneli'ne bütün Türk ve İslam coğrafyasının bütçesinin yapıldığını söyledi. Türkiye'nin herkesin vatanı olduğunu dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "TBMM'de maalesef, üzülerek ifade ediyorum ki bu bütçeyi 'savaş' olarak ilan eden hainler, bölücüler, kahpeler var. Onlara buradan sesleniyorum; bu bütçe savaş bütçesi değil, bu bütçe yetimiyle öksüzüyle zenginiyle fakiriyle doğulusuyla batılısıyla Kürt'ü ile Türkmen'i ile Alevi'si ile Sünni'si ile büyük Türk milletinin ve Türk devletinin bütçesidir. Bütçe görüşmelerinde bütçeyi konuşmak yerine bizim devletimize 'katliamcı', kahraman ordumuza 'işgalci ve saldırıcı' diyen maalesef yine hainler, siyasi bölücüler ve PKK'nın uzantıları var. Bu devlet ve millet hiçbir zaman katliam, soykırım, işgal yapmamıştır. Bu milletin ordusunun ayak bastığı yerler güvene ve huzura ermiştir."

TBMM'de Türk ordusuna işgalci, devlete katliamcı diyenler hakkında iç tüzüğün işletilmesini isteyen Destici, devleti yönetme yetkisinin kendilerine verildiği takdirde ilk olarak Meclis'i hainlerden, vatanın bütün sathını teröristlerden temizleyeceklerini dile getirdi.

Libya anlaşması bal gibi herkesi bağlar

Destici, Libya ile imzalanan sınır güvenliği anlaşması hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında yer alanların, bu anlaşma imzalanınca bir anda şaşkına döndüğünü söyleyen Destici, şunları kaydetti: "AB'den peş peşe açıklamalar geldi; 'Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma üçüncü ülkeleri bağlamaz.' Senin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptığın ya da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Mısır ve İsrail ile yaptığı bağlıyor da benimki niye bağlamıyor? Libya ile biz ay devleti miyiz, biz de dünya devletiyiz. Biz de Birleşmiş Milletler üyesiyiz. Biz de Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleriz. Sizinki bağlıyor da bizimki niye bağlamıyor? Bal gibi bağlar ve herkes de buna uymak zorunda. Bu konudaki duruşundan dolayı Libya'ya şükranlarımızı sunuyoruz."