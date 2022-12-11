Bu kez "En beğenilen muhalefet lideri kim?" diye sordular. Bir isim diğerlerine fark attı!

Alf Araştırma bu kez en beğenilen muhalefet lideri kim diye vatandaşlara sordu. Yapılan ankette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29,7 ile birinci olurken, onu yüzde 21,5 ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takip etti. Üçüncü sırada ise HDP eş başkanları yer aldı

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Alf Araştırma son anketini muhalefet liderlerine yönelik yaptı. Ankette "2022 yılını değerlendirdiğinizde en beğendiğiniz muhalefet lideri kim?" diye soruldu. İlk iki sırada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener yer aldı.

Ankette yüzde 29,7 oy oranıyla Kılıçdaroğlu açık ara birinci oldu. İkinci sıradaki Akşener'in oy oranı ise yüzde 21,5 oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 7,8 ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı.

Dördüncü sırada yüzde 7,4 oy alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beşinci sırada yüzde 4,7 ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, altıncı sırada yüzde 4,2 ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı.

Diğer liderlerin oy oranı şöyle oldu:

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Yüzde 3,8

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan: Yüzde 3,3

Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Yüzde 2,2

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: Yüzde 2

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş: Yüzde 0,9