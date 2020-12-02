Bu ordu, bizim ordumuzdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamalarına ilişkin, "Kimse bizi ordu üzerinden eleştirmesin. Ordu bizim ordumuzdur. Ama kimse unutmasın ordu aynı zamanda Mustafa Kemal’in ordusudur" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Çok sayıda engelli kardeşimiz işsiz. Ama yasaya göre devletin istihdam etmesi gereken engelli kadrolarının büyük kısmı boş. Hangi gerekçeyle atama yapılmaz?" diye konuştu. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik tehdit mesajına ilişkin Kılıçdaroğlu, "İskeçe müftümüz Ahmet Mete tehdit ediliyor. Bir din adamı neden ölümle tehdit edilir? Bu tehdidin bir sonu olacak mı? Hayır olmayacak. Ama bir inanca karşı bir müftüyü hedef seçip o dinin mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa sonuç alamazlar" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler için meslek kanunu

Eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle ilgili vaatlerini şöyle sıraladı: "İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş öğretmenler için ayrı bir meslek kanunu çıkaracağız. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Her 24 Kasım’da öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Türkiye’nin yatırımlarının en az yüzde 18’ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını yeniden açacağız, taşımalı eğitime son vereceğiz. Eğitimin üretime dönük olması lazım. Eğitimin istihdam yaratması lazım. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri açacağız. 6 yıl olacak, yatılı olacak. Belli bir sınıftan sonra öğrenci eğitim aldığı konuda ilgili fabrikada staj yapacak. Sosyal güvenlik primlerini devlet verecek. En yetenekli çocuklarımızın buraya gelmesini istiyoruz. Her okulun bir bütçesi olacak. Okul aile birliği ve okul yönetimi bütçeyi yönetecek. Dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda eğitimi göreceksiniz, pırıl pırıl okulları göreceksiniz."

Ordu üzerinden bize saldıramaz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, "Kimse bizi ordu üzerinden eleştirmesin. Ordu bizim ordumuzdur. Ama kimse unutmasın ordu aynı zamanda Mustafa Kemal’in ordusudur. Sen başbakanken 4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de 11 askerin başına çuval geçirilip götürüldüğünde ne yaptın? 'Nota ver kına bunu' dedik, 'ne notası müzik notası mı' dedi? Bunu yapan adam bize ordu üzerinden ders verecek. Bizim ordumuzun kahraman askerleri terörle mücadele ederler. Onları bu ülkenin namusu sayarız. Ordu üzerinden bize saldıramaz. O ordu peygamber ocağıdır, o ordu Mustafa Kemal'in ordusudur" ifadelerini kullandı.