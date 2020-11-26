Bu saldırının hukukta yeri yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Tüm bunlar video kayıtlarıyla tespit edildi. Gerekli olan yerlere gönderildi gönderilecek" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, koronavirüs salgını seyrinin bir an önce aşağıya çekilmesi gerektiğini belirterek, "Salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. Bunun için milletimden sabır ve destek bekliyorum. 'Tamam' diye ifade ettiğimiz, maske-mesafe-temizlik kurallarına ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere az ihtiyaç duyarız. Geliştirilen tüm aşıları yakından takip ediyoruz. Bunlardan bir kısmının ön siparişlerini şimdiden verdik. Önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamayı yapabilmeyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz" dedi.

Hukuk dışı arama

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz'de daima sabırlı ve soğukkanlı davrandıklarını söyleyen Erdoğan, "Ne yazık ki bizim soğukkanlı sabırlı davranışımıza rağmen en son yine sivil gemimize Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra da sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Tüm bunlar video kayıtlarıyla tespit edildi. Gerekli olan yerlere gönderildi gönderilecek" diye konuştu.



