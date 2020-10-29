Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da atarız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısının ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptığının hatırlatılması üzerine "Şu anda orayla ilgili hukuki bir süreç var. Buradaki ayağı var, oradaki ayağı var. Bu süreci başlatıyoruz. Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil, hele hele Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet de değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir sınır ötesi operasyon söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya, "Biz zaten sınır ötesindeyiz. Pençe'de, Barış Pınarı'nda, Zeytin Dalı'nda, bütün oralarda her an varız ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" cevabını verdi.

Bunlar hesap kitap bilmiyor

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasının muhalefet tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine de "Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız; ama bunlar hesap kitap bilmiyor" ifadelerini kullandı.

'2023 hedeflerine ulaşacağız

İstiklal harbini yöneten Meclisin bugüne kadar yaşadığı tüm badirelerin ardından dimdik ayağa kalkmayı başardığını kaydeden Erdoğan, "En son 15 Temmuz’da kuşatılmasına ve bombalanmasına rağmen milletimizle birlikte darbecilere cesaretle direnen Meclisimiz 2’nci kez gazilik unvanı ile şereflendi. Cumhuriyetimiz işte tüm bu badirelerden sıyrılıp gelerek bugünlere ulaştı. Yıkmak kolay yapmak zordur. Bunun için elimizdeki her değere, cumhuriyetimize de sahip çıkacağız. Yakın zamanda bölgemizde yaşananlar bu gerçeğin en açık ispatıdır. Geçmişten bugüne hepimizin bildiği tüm eksiklerine tüm sıkıntılarına rağmen cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkarak kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza 'İlk hedefiniz Akdeniz’dir' diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması demek her alanda dünyanın en üst ligindeki varlığını tescil etmesi demektir. Ülkemizin son 7 yıldır kesintisiz yaşadığı saldırı dalgası kimi alanlardaki ilerlememizi yavaşlatmış olsa da 2023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Böylece bizden sonraki nesillere 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmış olacağız" görüşlerini dile getirdi.