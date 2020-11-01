Burhan Kuzu vefat etti

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AKP eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti.

Burhan Kuzu vefat etti
01 Kasım 2020 Pazar 13:27

Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covıd 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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