Büyükşehir'in projeleri TBMM'ye örnek olsun

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve İzmir'in dünyaya tanıtılması için gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla meclis araştırması istedi

CHP'li Bakan tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı'na sunulan meclis araştırma önergesinde, "İzmir'in doğal ve tarihi zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılması, yerli ve yabancı turist için tercih noktası olması hususunda gerekli tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, özellikle İzmir'in 8500 yıllık tarihinin ve ayrıca kültürel tarihinin tüm dünyaya daha etkin tanıtımı için gerekli plan ve projelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca üretilip işlerlik kazandırılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafında bu konularda geliştirilmiş projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için ortak akıl çerçevesinde gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla meclis araştırması istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yerel yönetimler desteklenmeli

CHP'li Bakan, "İzmir; kent kimliği, kültürü, konumu, coğrafyası ve iklimiyle turizm potansiyelinin çok yüksek bir kent. İzmir Büyükşehir Belediyemiz hem devam etmekte olan hem de 5 yıl içinde tamamlanmayı öngördüğü projeleriyle İzmir'i geleceğin kültür, sanat ve turizm kenti haline getirecek. Bu konuda bugüne kadar üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapan ve bugünden sonra da katlanarak yapmaya devam edecek olan yerel yönetimlerimize var gücümüzle el vermeliyiz. STK'ler, odalar, sanayiciler, sanatçılar, akademisyenler, çevreciler, siyasetçiler; hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in vizyonu ortada... Seferihisar'da yaptıkları, tüm İzmir'de yapacaklarının teminatı... Örneğin; kent gastronomisini öne çıkartacak dolayısıyla turizmi de olumlu yönde etkileyecek, dünyanın en ünlü gastronomi fuarlarından biri olan Slow Food Terra Madre'nin Akdeniz ve Anadolu ayağı, 2021'de İzmir'de yapılacak. Kemeraltı'nda, Kadifekale'de yapılan çalışmaların ise yakından tanığız. Tüm siyasilerin ve yürütmenin de İzmir için bu vizyonda ve bilinçte olması gerekiyor. Gelin; Efes'ten Bergama'ya, Basmane'den Balçova'ya, Kadifekale'den Kuş Cenneti'ne, İkiçeşmelik'ten Kemeraltı'na kadar kentimizin potansiyelini açığa çıkararak her alanda geliştirmesine katkı verelim. Her mevsim turist ağırlayalım, böylece kent ekonomisini canlı tutalım, uluslararası ticaret ve yatırımcılar için kentimizi çekici kılalım... İzmirimiz tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, sanatıyla, kimliğiyle tüm Türkiye'nin ve tüm dünyanın tanıdığı, konuştuğu, merak ettiği ve gelmek için can attığı rol model bir kent olsun diye, hep birlikte aşkla çalışalım!" diye konuştu.