Çadır ve karavana konaklama vergisi! CHP'li Serter tepki gösterdi!

İzmir Milletvekili Bedri Serter TBMM Genel Kurulu’nda, Konaklama Vergisi getirileceğini söyleyen iktidara sert tepki gösterdi. Serter: “Göz koymadığınız bir tek vatandaşın çadırı kalmıştı, ona da çökmeyi planlamışsınız! Seçime giderken, derdiniz vatandaşın cebine bir kez daha elinizi sokmak ve vatandaşın huzurunu elinden almak!” diye konuştu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca daha önce 2019’da üzerine çalışılan ancak ertelenen konaklama vergisinin yeniden gündeme gelmesi sonrası İzmir Milletvekili Bedri Serter, TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı.

Serter, “İktidar, seçim yaklaştıkça kendine yeni gelir kapıları yaratmaya çalışıyor. Tam bir çaresizlik içinde olan iktidarın yeni çıkardığı verginin adı “Konaklama Vergisi”. Bu vergi ile, iktidar, bir günlük bile çadır kurmak isteyen yurttaşlarımızın boğazına yeni bir vergi ile basmak istiyor. 2019’da vazgeçtikleri bu vergiyi iktidarın geri getirmesinin sebebinin de, pandemi ile birlikte vatandaşlarımızın en çok tercih ettikleri çadır ve karavan tatillerini ya da farklı konaklama seçenekleri ile vatandaşın huzurunu da vergilendirmek. İktidar bir yandan senelerdir turizmcilerden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na kaynak sağlamak adı altında aldığı ve oranı binde 7,5 olan turizm katkı payını az da olsa düşürürken diğer yandan yüzde 2 gibi ciddi bir rakamı konaklama vergisi adı altında almaya hazırlanıyor.”dedi.

“İktidarın gözü vatandaşın cebinde”

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Ocak 2023’te alınmaya başlayacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Konaklama vergisi”nin sadece otel, motel, pansiyon ve termal tesis gibi yerleşik tatil alanlarından ve işletmelerinden değil aynı zamanda çadır, çadır-araba, çekme karavan, karavan gibi pandemiyle beraber revaçta olan tatil araç ve yöntemleri için de geçerli olacağının altını çizerek “İktidar, bulduğu her fırsatı elin vatandaşın cebine atmak için kullanmaktadır. Vatandaşımızın pandemi sürecinde nefes almak, dağa ile buluşmak amacıyla ve tatil yapmak amaçlı kullandığı çadırlar, karavanlar bile vergilendirmeye tabi tutulacak. Bu araç ve yöntemler her ne kadar geçici yöntemler olsa da vergilendirme mahiyetini etkilemeyecek. Daha vahimi, örneğin birkaç saatliğine çadır kurmuş vatandaşımız bile, gecelik konaklamasını yapmamış vatandaşımızdan bile vergi alınacak. Şimdi ben iktidara ve iktidarın Kültür ve Turizm Bakanı’na soruyorum, herhangi bir işletme alanı içinde yer almayan alanlara çadır kuracak vatandaşlarımızı birileri mi takip edip ihbar edecek yoksa orman köylülerini vergi memuru mu yapacaksınız? Konaklamasan da konakladın adı altındaki bu adaletsiz vergiyi nasıl ve hangi yöntemlerle hayata geçirecekler merak ediyorum” dedi.

Serter, “konaklama vergisi” adı altında toplanacak bu verginin çok büyük bir kısmının CHP belediyelerince yönetilen şehirlerden toplanacağının açık olduğunu vurgulayarak böyle bir verginin toplanması halinde, bu verginin belediyeler aracılığıyla toplanması gerektiğine de dikkat çekerek “AKP iktidarının son yıllarda belediyelerimizde yaptığı kesintiler, imzalamadıkları krediler düşünüldüğünde böylesi bir verginin şeffaf ve adil toplanması gereği de göz önüne alınarak belediyelerimiz eliyle toplanması gerektiği açıktır”dedi.