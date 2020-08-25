Çankırı stadyum gezdi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek adına gittiği Seferihisar’da Seferihisar İzzet Gül Stadyumunun son halini inceledi. 2019 Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile ziyaret ettiği stadyumun yapımının hızlanması için harekete geçeceklerini ifade etmişti.

Seferihisar’da ikamet eden sporcular ve gençler için büyük bir önem taşıyan bu tesisin bakım ve onarım çalışmalarının hızlandırılması için harekete geçtiklerini söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ‘‘Buraya 28 Şubat 2019 tarihinde geldiğimde Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılan stadyumun Seferihisar Belediyesi tarafından bakımı yapılamadığı için çim sahanın toprak sahaya, koşu alanı çamur alanına dönüşmüş olduğuna şahitlik etmiştim. Tesis harabe şekilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne terk edilmişti. Bu duruma istinaden İl Spor Müdürlüğümüzün bütçe revize programının hızlandırılması için harekete geçtik. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşerek buradaki durumu kendilerine ilettik. Sayın Bakanımızın ilgi ve talimatlarıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca tesisimizin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Zemin, soyunma odaları, tribünler büyük oranda hazır durumda. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretle adeta ektiğimiz ağacın meyve verdiğini görüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Terkedenlerin söz hakkı yok

Seferihisar İzzet Gül Stadyumunun yapımı tamamlandıktan sonra ortaya çıkanlar bu başarıyı üstlenemeyeceğini vurgulayan Bölünmez Çankırı ‘‘İşin en ilginç tarafı ise Seferihisar halkı için önemli bir yer tutan bu stadyumun yapımı tamamlanınca CHP’li Belediyenin sahip çıkmaya başlamış olmasıdır. Seferihisar Stadyumunu harabe haldeyken adeta yok sayan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bakım ve onarım çalışmaları bittikten sonra sahiplenmektedir. Burası hiçbir görüş ayırt edilmeksizin tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık durumdadır. Fakat halkımız bunca sene harabe şeklinde duran bu tesisin kimin dert edinip üzerine düştüğünü bilmeli. Bu tesisi dün kaderine terk edenler bugün bu başarıya ortak olamaz’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spora ve özellikle futbola yoğun ilgi ve alaka duyduğunu belirten Bölünmez Çankırı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi olarak çok büyük bir değer olmasının yanı sıra Türk sporu için de büyük bir şans. Herkesin bildiği üzere gençliğinde futbol oynamasının bunda büyük bir payı var. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta hem sporcularımızla hem de yöneticilerle buluşuyor ve sporda ilerlememiz için büyük emek sarf ediyor. Türkiye’de son zamanlarda yapılan stadyumlarla, tüm alanlardaki spor tesisleriyle, spora yapılan yatırımlarla milli sporcularımızın başarıları gün yüzüne çıkıyor. Bir kez daha Türk sporuna kattıkları tüm değerler için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.