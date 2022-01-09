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Canlı yayında gergin anlar: Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programa Bakan Karaismailoğlu bağlandı

09 Ocak 2022 Pazar 08:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ilgili iddiaları üzerine Bakan telefonla yayına bağlandı. İkili arasında gergin anlar yaşandı


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunduğu sırada Kılıçdaroğlu, "Şimdi Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi eskiden İBB'de Genel Sekreter Yardımcısıydı. İş olmuş gibi tutanak tutuyor, düzenliyor, adama para veriyorlar. İhale yok, bina da yok" ifadelerini kullandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YAYINA BAĞLANDI

Bu sözler sonrası Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları yanıtlamak üzere canlı yayına bağlandı. Karaismailoğlu, ''Ben 24 yıl İBB'de çalıştım. Genel Sekreter Yardımcısı tutanak tutmaz zaten. Oturduğunuz yerden iftira atarak, çok ayıp. Belediye çalışanları için namus sözü vermişsiniz. Helalleşmekten bahsediyorsunuz bunlar kul hakkıdır. Biz Anadolu çocuğuyuz, üzülüyorum. Anlaşılıyor ki bu iftiraların ardı arkası kesilmeyecek. Kendinize gelin. İstanbul Havalimanı 10 milyar euroya yapılmıştır'' dedi.

KILIÇDAROĞLU, ELİNDEKİ BELGEYİ GÖSTERDİ

Karaismailoğlu'nun açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu, elindeki belgeyi gösterdi. Bunun üzerine sinirlenen Karaismailoğlu ise ''Böyle bir şey olabilir mi ya?'' diyerek sözlerine şu ifadelerle devam etti:

''Genel başkan kendi belediyelerine sorsun. Bu bir iddiadır. Kendi de söylüyor. Yolsuzluk yaptı diyor ya. İftira ya. Siz gidin belediye otobüsleri neden yolda kalıyor, hastane yolunu niye yapmadın diye belediye başkanından hesap sorun. Levazım Tüneli niye duruyor diye hesap sorun. Gidin belediye başkanında hesap sorun."

SİNİRLER GERİLDİ


Karşılıklı sözler sonrası sinirler gerilirken Kılıçdaroğlu ile tartışmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, yayından ayrıldı. Kılıçdaroğlu ise, ''Devletin kasasından para çıkmıyor diyorlar ya; garantileri kim verdi? Bu sözleşmeler gizli. Madem bu kadar şeffaf neden açıklamıyorsunuz? Önce gidiyorsunuz temel atıyorsunuz sonrada ihale yapıyorsunuz, aynı adama veriyorlar'' dedi.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #habertürk #fatih altaylı #adil karaismailoğlu
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