TURİSTLER DENİZDE BİZ EVDE!
TURİSTLER DENİZDE BİZ EVDE!
0
İKİZDERE TEPKİSİ!
İKİZDERE TEPKİSİ!
0
DUYGULAR BAĞIRSAKLARI ETKİLİYOR
DUYGULAR BAĞIRSAKLARI ETKİLİYOR
0
DÜNYA BU BOŞANMAYI KONUŞUYOR
DÜNYA BU BOŞANMAYI KONUŞUYOR
0

Çavuşoğlu'ndan tepki toplayan o sözlere açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" sözlerine açıklık getirdi

Çavuşoğlu'ndan tepki toplayan o sözlere açıklama
07 Mayıs 2021 Cuma 08:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada gündem olan "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bugün Türkiye'nin salgın döneminde turizm alanında aldığı tedbirlere ilişkin açıklamasının yanlış yorumlandığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kastımız gayet açık, net. Sektörel bazda aşılamalarımız var. Turizm sektöründe çalışan tüm vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. Sadece turisti korumak için değil, kendi vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. Diğer taraftan 'turistin gördüğü' derken, uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net. Ayrıca, 'sadece turisti korumak için bu aşılama yapılıyor' demek yanlış.

"TURİST İÇİN VATANDAŞIMIZI HEBA ETME GİBİ BİR ŞEY YOK"

Bugün Türkiye'de (aşılamada) yüzde 26'ya ulaştık hem çift doz hem tek doz ikisi beraber. Vatandaşımızı korumak için yapıyoruz. Çalışanlarımızı da korumamız lazım. Bir de, yerli turist dediğimiz kendi vatandaşlarımız da havalar ısındıkça tatile çıkacak. Kendi vatandaşlarımızın da aynı şekilde güvenli, sağlıklı bir ortamda tatillerini geçirmek için bu tedbirleri alıyoruz. Bunu alıp da aşılamayı başka bir yere çekmenin hiç bir anlamı yok. Bunu yapanlar ancak kötü niyetli olanlardır. Bunu buradan açıkça söylemek isterim. Bizim söylediklerimiz, tüm cümle okunduğu zaman gayet sarih, net ve güvenli turizm için söylediklerimiz. Yoksa turist için vatandaşımızı heba etme veya feda etme gibi bir şey yok. Aşının da yanlış bir şeyi yok, aşı vatandaşlarımızı Kovid-19'dan korumak için yapılmaktadır."

Etiketler; #mevlüt çavuşoğlu #turist #turistin göreceği herkes #aşılama
Önceki Haber
CHP'li Yücel'den Çavuşoğlu'na tepki: Bırakın gidin artık!
Sonraki Haber
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı? Bakan yanıt verdi
Torbalı CHP'den AK Parti itirazına yanıt: Bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar
Torbalı CHP'den AK Parti itirazına yanıt: Bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar
0
CHP'li Yücel'den Çavuşoğlu'na tepki: Bırakın gidin artık!
CHP'li Yücel'den Çavuşoğlu'na tepki: Bırakın gidin artık!
0
Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız!
Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız!
0
Muhalefet liderlerinden tweet zinciri
Muhalefet liderlerinden tweet zinciri
0
CHP'li isim partisinden istifa etti!
CHP'li isim partisinden istifa etti!
0
Adalet Bakanı'nın çağrısına CHP'li Sertel'den yanıt
Adalet Bakanı'nın çağrısına CHP'li Sertel'den yanıt
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.