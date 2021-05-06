Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, turistin göreceği herkesin mayıs ayı sonuna kadar aşılanacağını da söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya ile yapılan göç anlaşmasının bu yıl 60'ıncı yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başarılarıyla hem Türkiye hem de Almanya olarak hepimiz gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türk toplumunu ilgilendiren konuları da ele aldıklarını kaydederek, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ve bütün Müslümanların ramazan ayını, yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı gönülden kutladığını belirtti.

Çavuşoğlu, 2020 yaz döneminde Almanya ile turizm alanındaki karşılıklı mutabakatın iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alman dostlarımız da bunu teyit ediyor. Heiko ile ocak ayında bu konuyu değerlendirdik. Şimdi birçok ülke, Avrupa'dan başka ülkeler de bu iş birliğimiz hakkında bizlerden bilgi alıyorlar. Geçen sene pandemiye rağmen yaklaşık 1 milyon 200 bin Alman'ı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu sene de aynı iş birliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Tüm ülkelerde pandemi var. Biz de Türkiye'de turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve halkımızın güvenliğini de sağlamak için bazı ilave tedbirler aldık ve 17 Mayıs'a kadar bir kapanma süreci var. Bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar hızlı bir şekilde düşmeye başladı."

Aşılama sürecine de hız verildiğine işaret eden Çavuşoğlu, Türk halkının yüzde 26'sından fazlasının aşılandığını aktardı.

Çavuşoğlu, güvenli turizm programına bu sene ek tedbirler getirdiklerini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Aşılama noktasında turizm bölgelerine ağırlık verildiği gibi turizm çalışanlarının da aşılanmasına önem verdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Turistlerin görebileceği herkesi mayıs ayı sonuna kadar aşılayacağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, sertifikasyon konusunda kriterleri artırdıklarını ve geçen seneye göre 15 yataklı otellerin dahi bu sertifikasyon sürecine dahil edileceğini vurguladı.

Alman, Fransız, İngiliz ve Türk firmaların sertifikasyonu devam ettirirken ayda 4 defa bu tesisleri denetlediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, güvenli bir tatil geçirmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

Çavuşoğlu, bu konuları Bakan Seehofer ile ele aldıklarını ve ek olarak Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşar Thomas Bareiss ile değerlendireceklerini belirtti.