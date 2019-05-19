Ceyda Bölünmez Çankırı: Gelecek gençlerin ellerinde

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çankırı, kutlama mesajında, "19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, Aziz Milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek tüm vatan sathına yayılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimiz için çok önemli bu günü gençlerimize armağan etmiştir. Çünkü gençlik gelecek demektir, Gelecek de gençlerimizin ellerinde yükselecektir" dedi.

Güveniyoruz

AK Parti hükümetleri olarak her dönemde hedeflerinin, ülkenin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençleri, çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu iddia eden Bölünmez Çankırı, mesajını şöyle sonlandırdı:

"Gençlerimizin demokrasiye, özgürlüklere bağlı; hukuka ve insan haklarına saygılı kendine güvenen ve çözüm üreten bireyler olması hepimizin ortak arzusudur. Yine AK Parti hükümetleri döneminde 16 Nisan Halkoylamasında kabul edilen ve seçilme yaşını 18'e indiren Anayasa değişikliği ile gençlerimize verdiğimiz önem ve onlara duyduğumuz güvenin en açık göstergesidir. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu güne anlam katan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en iyi dileklerimle kutluyorum."