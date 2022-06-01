CHP Bornova’dan AK Parti’ye bina yanıtı

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, AK Parti Bornova İlçe Teşkilatı’nın geçtiğimiz günlerde Bornova Belediyesi’nin öğrencilere yurt olarak hizmete sunmayı hedeflediği bina ile ilgili yaptığı eleştirilere yanıt verdi

FATİH ÖZKILINÇ- CHP Bornova İlçe Örgütü, geçtiğimiz günlerde AK Parti Bornova İlçe Teşkilatı’nın Bornova’da öğrenci yurdu yapılması planlanan bir bina için Bornova Belediyesi ile ÇYDD protokol imzalamasına tepki göstermesine karşı basın açıklaması düzenledi. Ergene Mahallesi’nde bulunan bina önünde basın açıklaması yapan CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, AK Partililere tepki gösterdi.

“Derslerini çalışmamışlar”

AK Parti teşkilatının yaptığı açıklamayla ilgili “derslerini çalışmamışlar” diyen Çapın şunları söyledi:

“Bundan iki gün önce AKP ilçe başkanı, yönetim kurulu, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile burada bir basın açıklamasından bulundular. Ben daha öncede küçük ortakları MHP ilçe başkanı ve sayın başkanı uyarmıştım. ‘Lütfen basına açıklaması yapmadan önce dersinize çalışın’ demiştim. Ama yine derslerinin çalışmadan gelmişler. Sayın başkan diyor ki; İÇTAŞ binasına yurt yapacaksınız, bu bina hasarlıdır. insan yaşamını tehlikeye atıyorsunuz, yıkıp yeniden yapmanız lazım.”

Bakanlık orta hasarlı raporu verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “binaya az hasarlı” rapor verildiğini kaydeden Çapın,”Hepinizin bildiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının depremden sonra yaptığı incelemelerde bu bina az hasarlı çıkmıştır. yine bakanlığın kriterlerinde az hasarlı binalarda hiçbir işlem yapılmasına gerek yoktur. Bakanlık bu binada hiçbir işlem yapmadan oturulabilir diyor, ilçe başkanı da yok yıkılması lazım diyorsa insan yaşamını tehlikeye atanlar bu durumda kendi bakanlarıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu raporlarına rağmen, Bornova Belediyemiz sosyal demokrasinin evrensel normu olan önce insan ilkesi gereğince hiçbir gerek ve zorunluluk olmadığı halde bütçesinden önemli bir pay ayırarak bu binaya güçlendirme yapılmasına karar vermiştir. Tekrar söylüyoruz bu güçlendirme hiçbir zorunluluk olmadığı halde etmiyor olmamızdır. Yıllardır devlet tarafından mevcut yurtlara bir tek yatak ilavesi yapılmamış olup, yoksul gençlerin beyinlerinin yıkanabilmesi için gençlerimize tek alternatif tarikat ve cemaat yurtları gösterilmiştir. bizler tarikatlara ruhsatsız yurt imkanı vererek, çocukları yangınlara ve tecavüzcülere terk eden zihniyetten akıl alacak değiliz” dedi.

“Prof. Dr. Türkan Saylan sizi niye rahatsız ediyor?”

Çapın sözlerini şöyle sürdürdü:

“2021-2022 öğrenim yılı başını biliyorsunuz. Binlerce gencimiz yurt sorunu yaşamıştır. CHP’nin bütün belediyeleri bu gençlerin yurt sorununu çözmek için neredeyse birbirileri ile yarışmışlardır. Bornova Belediyemizde öğrencimize barınma konusunda imkan sağlamıştır. Bu bina içinde faaliyet gösterecek yurdumuzda gençlerin bu ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. AKP zamanında ortağı olduğu FETÖCÜ’lerle birlikte ömrünü çağdaşlığa Atatürkçü aydın demokrat gençler yetiştirmeye adamış ÇYDD Genel Başkanı merhum Prof. Dr. Türkan Saylana operasyon düzenlemiştir. Siz hani FETÖ’ye karşıydınız. FETÖ’ye karşı en büyük mücadeleyi vermiş Prof. Dr. Türkan Saylan sizi niye rahatsız ediyor? Aydınlık çağdaş demokrat, Atatürkçü gençlerden rahatsız olmanızı kimse yadırgamıyor. Ben konuşmamı bitirirken tüm meczuplara mesaj olması için merhum PROF. Dr. Türkan Saylan’ın ulu anısı önünde rahmet ve saygıyla eğiliyorum. Onun izinden gideceğiz ve onun yaptığı gibi binlerce kardelen yetiştireceğiz.”

Tamamen vakfa verilmesi söz konusu değil

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya ise “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesine girdiğinizde binayı az hasarlı olarak görüyoruz. Biz buna rağmen güçlendirme kararı almışız. Güçlendirme, 1995 yılında yapılan bu binanın bilimsel olarak 2022 yılına getirilmesi gerektir. Statik bilimi var. Yapılan açıklamada ‘ciddi hasarlı’ ifadesi var. Öyle bir şey olmaz. Getirirsiniz. Bilim ve matematik ışığında değerlendirilir. Ama bakanlık az hasarlı diyor. Yapılan çalışma ve onaylar elimizde. Bina zaten oturulacak halde güçlendirildikten sonra 2022 yılına getirilecek. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğiyle yapılan protokole değinilmiş. Binanın tamamının ilgili vakfa verilmesi söz konusu değildir. Yönetimi Bornova Belediyesi’ndedir. Tamamının başka bir vakfa verilmesi gibi bir konu söz konusu olamaz. İlgili protokolde derneğin bir katının ince işçiliğinin maliyetini karşılamak kaydıyla içerideki öğrencileri önerme şansı vardır. Bu dernek, 1989 yılında kurulmuş ve 1997 yılında kamu yararı statüsü alıştır. Geçmişinde yüzlerce öğrenciye katkıda bulunmuştur. Bir yurt sorunu hasıl oldu. Burada önemli olan kız öğrencilerimizi eğitime katmak için bize önerecekler. Felsefemiz Çağdaş yaşam, çağdaş toplum, çağdaş devlet. Biz de çağdaş bir belediye ve zihniyetiz Atatürkçü bir zihniyetiz. Bundan da kimsenin rahatsızlık uymaması lazım” dedi.