CHP Buca'da 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında CHP İlçe Başkanı Kasım akdağ'ın koltuğuna 3 yaşındaki Efe Tamaz oturdu. Tamaz, "Yetkim olsa önce çarpık kentleşmeyi önlerdim" dedi.

CHP Buca İlçe Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Programda ilçe yöneticileri ile gençlik ve kadın kolları üyeleri Çevik Bir Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra parti binasına geçen CHP'liler, burada kutlamalara küçük başkan yönetiminde devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ'ın koltuğuna Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu 7-B sınıfı öğrencisi 13 yaşındaki Efe Tamaz oturdu. Düşünceleri sorulan Tamaz, “Bugün bildiğimiz üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizlere bu günü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyor ve özlüyorum” dedi.

Tamaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer ülkemde birşeyleri değiştirme gücüm yetkim olsaydı öncelikle çarpık kentleşmenin önüne geçmek isterdim. Taş yığınlarından oluşan binaların arasında çocuklar için yeterli bir oyun alanı yeşil alan yok. Şehirlerde yeşil alanlar ve parklar planlardım. Böylece tüm çocuklar özgürce koşup oynayabilirdi. Sokak arkadaşlığını da yaşayabilirdik.”

İşsizlik korkutucu

Türkiye’de en büyük sorunun işsizlik olduğuna dikkat çeken Efe Tamaz, “En büyük hayalim ülkemdeki işsizlik sorununa çözüm bulmaktır. Uzun yıllar derslerini çalışmış okumuş başarılı olmuş kişilerin elinden tutarak üretime yönlendirirdim. Üretim olmadan kalkınma olmaz. Gençlerin önünün açarak sanayi, tarım, eğitim gibi birçok toplumsal alanda ülkemize taze kan can gelmesini sağlardım. Ülkemizin refah düzeyini yükseltmek anne babaların alım gücünü arttırmak isterdim” diye konuştu. Çocuklara yönelik hayallerini anlatan Tamaz son olarak boş zamanların değerlendirilmesine dikkat çekti; “Çocukların yetenek ve becerilerini dikkate alıp bu yönde kurslar ve sosyal aktivitilere yönlenmesi gerekiyor. Hem ders yılı hem de yaz tatillerinde boş zamanlar büyük önem taşıyor. Hobilerimiz bizi geliştiriyor” ifadelerini kullandı.