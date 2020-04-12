CHP Büyükşehir’in kampanyasına destek verdi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışmasına CHP’li milletvekilleri ve CHP İzmir İl Örgütü üyeleri bin adet gıda paketiyle destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Biz Varız” kampanyasına CHP İzmir milletvekilleri ve CHP İzmir İl Örgütü bin gıda paketiyle katıldı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kültürpark 3 nolu holde kurulan lojistik merkezinde gıdaların paketlenmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, milletvekilleri Atilla Sertel, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri de yardım etti.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel tüm insanlığı tehdit eden bir salgınla karşı karşıya kaldıklarını, bu salgından en az can kaybı ile en az zararla kurtulmak istiyorsa, dayanışmayı arttırmak gerektiğini söyledi. CHP’li belediyelerin, bu dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini aktaran Yücel, şöyle konuştu: “İktidarın sosyal devletin gereklerini yerine getiremediği bir ortamda, CHP’li belediyeler sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini tüm Türkiye’ye gösteriyorlar. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, tüm ilçe belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelerin, temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar.” Yücel, gelecek günlerde dayanışmayı ilçeler genelinde daha da arttırarak, bu süreçte yurttaşların yaşadığı sıkıntıları azaltmak için daha fazla çalışacaklarını açıkladı.

Bu salgının tahribatını azaltacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kampanyaya destek veren CHP’li milletvekilleri, İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’li gençlere teşekkür etti. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganının bu süreçte daha da anlamlı olduğunu söyleyen Tunç Soyer, şöyle konuştu: “Dayanışma şuan bizim en çok emek vermemiz gereken başlık. Bu sel bittiğinde geriye kalan kum, bu dayanışmanın hatırası ve başarısı olacak. Bugün bu dayanışma Türkiye’nin hiç bir yerinde olmadığı kadar İzmir’de güçlendi, yayıldı. Ve daha da büyüyor. Burada bulunan yüzlerce gönüllü insan, bizim umudumuzu da büyütüyor. Bu dayanışma belki de bütün bu salgının en kıymetli hatırası olacak. Biz komşuluk, mahalle, imece kültürünü atalarımızdan öğrenen bir milletiz. Şimdi bunları tekra r hatırlamanın ve bunları hayata geçirmenin en doğru zamanı. Bir birimize sahip çıkarak, bu krizin, bu salgının tahribatını azaltacağız.”