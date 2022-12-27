CHP'de 40 il başkanı istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu

CHP'li Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için 26 Aralık'a kadar verilen sürenin dün sona erdiğini belirtti. Salıcı, milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının istifa ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda Bursa, Nevşehir, Malatya, Isparta, Erzincan, Aksaray, Tokat, Uşak, Yalova, Çorum, Balıkesir, Konya, Burdur, Mersin, Kırşehir, Hakkari, Tunceli, Van, Batman, Trabzon, Kocaeli, Karaman, Ordu, Hatay, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Aydın, Manisa, Çanakkale, Kayseri, Muğla, İzmir, Rize, Denizli, Sivas, Kilis, Gümüşhane, Artvin ve Karabük il başkanlarının istifa ettiği belirtildi.