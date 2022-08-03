CHP'den açıklama: “Bu zehir bombasını İzmir’in ortasında patlatmayın”

NAe Sao Paulo isimli geminin Aliağa’da sökülmesinin bir faciaya yol açacağı belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Bu zehir bombasını Aliağa ve İzmir’in ortasında patlatmayın” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- CHP İzmir İl Başkanlığı, Aliağa’daki gemi söküm tesislerinde sökülmesi planlanan, içerisinde 600-900 ton asbest barındırdığını iddia edilen Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo isimli uçak gemisine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Bir süredir İzmir kamuoyunu meşgul eden ve tepkilere neden olan konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ise geminin herhangi bir tehlike arz etmediğini belirtirek asbest miktarının da 9 ton olduğunu ifade etmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuyu uluslararası boyuta taşıyacaklarını belirtirken söküm işleminin yargıya taşınması için çağrıda bulunmuştu.

"AK Partili milletvekillerinin sesi çıkmıyor"

CHP Aliağa İlçe Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında AK Partili politikacıları sessiz kaldığını belirten Yücel, “Bu, adeta zehir bombası halinde Aliağa’ya doğru gelen geminin bu yolculuğunu savunanlar, bir tek AKP iktidarı ve onun Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum’dur. Bütün bunlar olurken Sayın Aliağa Belediye Başkanının sesi çıkmıyor, AK Partili milletvekillerinin sesi çıkmıyor. Her konuda bir fikri olan Sayın Hamza Dağ’ın sesi çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

Brezilya’ya ait Asbest Yüklü Gemi NAe São Paulo’nun ilçede sökülmesini Aliağalıların ve İzmirlilerin istemediğini belirten Yücel, “Bu konuda dünyada zehir çöplüğü olarak kullanılan 2 ülkeden diğeri olan Hindistan bile, bu geminin ikizi olan ve 760 ton asbest barındırdığı tespit edilen geminin sökümünü, Yüksek Mahkeme kararıyla durduruldu. Geriye bu çöpü ve zehiri kabul edecek tek ülke kaldı o da Türkiye. Peki, bu zehir dolu ve söküldüğü takdirde ortaya çıkacak tüm zehrin doğaya ve havaya karışacağı kesin olan geminin sökümünü yapmak zorunda mıyız? Bu geminin sökümünden firmanın elde edeceği gelir veya devletin alacağı vergi, Aliağalılar ve İzmirlilerin hayatından, doğamızın bozulmasından ve kirletilmesinden daha mı kıymetli? Bize göre cevap kocaman bir hayır!” dedi.

“Bakan gerçeği itiraf ediyor”

Bakan Kurum’un açıklamalarına da atıfta bulunan Yücel, “Bu gemide, hiçbir mantıklı yanı olmadığı halde, diyelim ki Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum’un söylediği gibi, 900 ton değil de 9 ton asbest olsun. Bu açıklama bile başlı başına sorunludur. Yani şunu diyorlar, ‘Bu gemi tonlarca zehir yüklü ama sizin dediğiniz kadar değil..’Özrü kabahatinden büyük bir açıklama daha. Yani Sayın Bakan Aliağa’ya tonlarca zehir yüklü bir geminin geleceğini ve bunu Türkiye dışında hiçbir ülkenin kabul etmediği gerçeğini itiraf ediyor. Üstelik bu itirafı da, Sanki bu geminin söküm için Türkiye’ye getirilmesi büyük bir başarıymış gibi anlatıyor. Neresinden tutsanız elinizde kalan, sorunlu, zararlı ve sorumsuz bir açıklama. Aliağalıları ve tüm İzmir’i saf yerine koyan bu açıklamayı da, Bu tonlarca zehir yüklü geminin, bakanın güzellemeleri arasında İzmir’imize ve ilçemize getirilmesine de karşıyız” diye konuştu.

“Zehir bombasını patlatmayın”

NAe Sao Paulo isimli geminin Aliağa’ya gelmesinin bir faciaya yol açacağı belirten Yücel, “Bu gemiyle gelen tek tehlike Asbest zehiri değildir. Bu gemide asbestin dışında kansere yol açan, çevre ve insan sağlığına zararlı bin 300 ton daha farklı kimyasal madde olduğu bilinmektedir. Bu, adeta zehir bombası halinde Aliağa’ya doğru gelen geminin bu yolculuğunu savunanlar, bir tek AKP iktidarı ve onun Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum’dur. Sayın Çevre Bakanına ve AKP iktidarına buradan bir kez daha sesleniyoruz. Aliağalıların sağlığını, nefesini, doğasını önümüzdeki 50 yıl boyunca etkileyecek bu zehir ticaretinden yol yakınken dönün! Bu zehir bombasını Aliağa ve İzmir’in ortasında patlatmayın” dedi.