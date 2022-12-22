CHP'den açıklanan asgari ücrete ilk yorum!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Asgari ücret açıklamasına CHP'den ilk yorum geldi. Açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, 'küfe' edebiyatını bıraksın." ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin 506 TL olarak açıkladığı asgari ücret hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öztrak'ın paylaşımı, CHP cephesinden asgari ücret hakkında yapılan ilk yorum oldu.

Çalışan temsilcisi Türk-İş'in toplantıya katılmamasına dikkat çeken Öztrak, "İbretlik 'masada emekçi olmadan' asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, "küfe" edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın" dedi.