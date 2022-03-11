ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
0
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
0
İZMİR KÖRFEZİ'NDE TEMİZLİK!
İZMİR KÖRFEZİ'NDE TEMİZLİK!
0
ÇOCUK PARKINDA KURT!
ÇOCUK PARKINDA KURT!
0

CHP'den çalıştırılmayan kuryeler için kanun teklifi

CHP'den çalıştırılmayan kuryeler için kanun teklifi
11 Mart 2022 Cuma 11:39

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, idari kararla çalıştırılmayan motokuryelere tazminat ödenmesini öngören kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM Başkanlığına sunduğu İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin genel gerekçesinde, Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde motokurye sayısında son yıllarda büyük bir artış olduğu belirtildi. Türkiye'deki motosikletli kuryelerin sayısının yaklaşık 1 milyon olduğu ifade edilen gerekçede, motosikletli kuryelerin ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazır gıda ve paket servisi başta olmak üzere geniş bir yelpazede çalıştıkları kaydedildi.

Motokuryelerin aşırı rüzgarlı ve yoğun kar yağışlı havalarda çalışmalarının çok riskli olduğu belirtilen gerekçede, İstanbul Valiliğinin kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Mart'tan itibaren motokuryelik yapılmaması yönünde karar aldığı hatırlatıldı. Bu kararın, kazançlarını günlük elde eden motokuryeler için ciddi ekonomik kayıp oluşturacağı ifade edilen gerekçede, olumsuz hava şartları ya da mücbir sebeplerle çalışmaları durdurulan motokuryelerin bu tür kayıplarının telafi edilmesi gerektiği vurgulandı.

Teklif, mülki idare amiri kararlarıyla ya da kamu idareleri tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yerine getiremeyen motokuryelere, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutarın "mahrumiyet tazminatı" olarak İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmesini düzenliyor. Teklif, sigortalı veya işveren hissesi primlerinin tamamının da SGK'ye ödenecek tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fon'dan karşılanmasını öngörüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #kurye #kanun teklifi #özgür özel
Önceki Haber
İzmir Körfezi'nde temizlik!
Sonraki Haber
Antalya-Konya yolu kar nedenile trafiğe kapatıldı
Davutoğlu: Ülkemizin her yerinden feryatlar yükseliyor
Davutoğlu: Ülkemizin her yerinden feryatlar yükseliyor
0
Kılıçdaroğlu'nun "Başbakan adayımız Akşener" sözlerine Akşener'den yanıt!
Kılıçdaroğlu'nun "Başbakan adayımız Akşener" sözlerine Akşener'den yanıt!
0
Kılıçdaroğlu: Beşli çetenin Londra'ya götürdüğü paraları da Türkiye'ye getireceğiz!
Kılıçdaroğlu: Beşli çetenin Londra'ya götürdüğü paraları da Türkiye'ye getireceğiz!
0
Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır'da yoğun ilgi
Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır'da yoğun ilgi
0
CHP'li vekil açıkladı: Her 100 aileden 17'si icralık
CHP'li vekil açıkladı: Her 100 aileden 17'si icralık
0
Erdoğan'dan istifa eden doktorlara: Gidiyorsa gitsinler!
Erdoğan'dan istifa eden doktorlara: Gidiyorsa gitsinler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.