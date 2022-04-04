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CHP'den enflasyon açıklaması: Asgari ücrete derhal zam yapılmalı

CHP'den enflasyon açıklaması: Asgari ücrete derhal zam yapılmalı
04 Nisan 2022 Pazartesi 12:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mart ayı enflasyon rakamlarının, fiyatların daha da yükseleceğini ortaya koyduğunu, bu koşullarda asgari ücretin artırılması gerektiğini ifade etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon rakamının yüzde 61 ile 20 yıllık rekoru gözler önüne serdiğini, üretici fiyat endeksinin Mart 1995'ten itibaren en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını öne süren Ağbaba, bunun daha uzun süre devam edeceğini, adım adım hiperenflasyona gidildiğini iddia etti.

Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"TÜİK'in bir yıllık ürün artışlarına bakıldığında margarinin yüzde 160, yumurtanın yüzde 98, domatesin yüzde 126, salatalığın yüzde 193, makarnanın yüzde 95, ekmeğin yüzde 73, nohudun yüzde 118, tavuk etinin yüzde 88 arttığını görüyoruz. Üretici enflasyonundaki rekorla bu fiyatların daha da artacağı açık ve net ortada. Bu durumda yapılması gereken en acil iş, asgari ücretin artırılmasıdır. Asgari ücrete derhal ek zam yapılarak 10 milyon asgari ücretliye 'nefes zammı' yapılmalıdır. Bu şartlarda vatandaşlarımızın özellikle asgari ücretli ile emeklinin hayatını sürdürebilmesi imkansız hale gelmiştir."

Etiketler; #chp #asgari ücret #veli ağbaba #enflasyon
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