CHP'den işsizlik başvurusu

CHP, işsizliğin hızla arttığını, siyasi iktidarın işsizliğe çare üretemediğini, iş arayanların umudunu yitirdiğini, endişe verici seviyelere ulaşan ve ülkenin bir numaralı gündemi olması gereken işsizliğin ülkenin bugünü ve geleceğini tehdit etmeye başladığını ve siyasi iktidarın işsizliğe çare üretemediğini öne sürerek Meclis Araştırması istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinde, sonuçları her geçen gün derinleşen işsizliğe çare üretilememesi nedeniyle en az 10 milyon 221 bin kişinin işsiz olduğunu, işsiz olan milyonların umudunu yitirdiğini öne sürdü.

İş bulma çığlığı duyulmuyor!

İşsiz kalan milyonlarca yurttaşın bugün en öncellikli gündemi olan iş bulma çığlığının siyasi iktidar tarafından duyulmadığının ve işsizlikle mücadelede etkin politikalar üretilemediğinin kaydedildiği önergede, "Bu durum hükümetin izlemiş olduğu ekonomi politikaları ve yeni yönetim sisteminin bir sonucudur. Pandemi sürecinde yeterli önemleri almakta yetersiz kalan iktidar, işsizlikle mücadele konusunda da kararlı bir irade ortaya koymamaktadır." denildi.

Önergesinde, "Ekonomiye yön veremeyen siyasi iktidar, TÜİK'e yön vermektedir." diyen Özdemir, şöyle devam etti: "Siyasi baskı ve yönlendirmelerle veri açıklayan TÜİK'e güven hızla düşmektedir. TÜİK'in açıkladığı, Covid-19 salgınında tüm ekonomik faaliyetleri neredeyse durduğu Mart-Nisan-Mayıs dönemini kapsayan Nisan ayı istihdam verilerine göre işsizliğin azaldığı yönündeki açıklaması hayatın gerçekleriyle çelişmektedir. TÜİK'in verileri, varsayımlara dayanmaktadır. Gerçek veriler açıklanan verilerden çok daha yüksektir. İş arayıp da bulamayınca bir süre sonra umudunu kesenler iş başvurusunda bulunmamaktadır. 2013'den beri sürekli artış eğiliminde olan, işi olmadığı ve işbaşı yapmaya hazır olduğu halde iş için başvurmayanların da dâhil edildiği geniş işsizlik oranı yüzde 24,6'dır. Umudunu yitirenlerle birlikte düşünüldüğünde geniş tanımlı işsiz sayısı 10,5 milyonu bulmaktadır. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yakın zamanda açıkladığı işsizlik raporunda, 20-64 yaş grubunda, geniş tanımlı işsizlik, 2020 ilk çeyreğinde AB'de ortalama yüzde 13'e yaklaşırken Türkiye'de yüzde 19,5 olarak ölçülmüştür."

İstihdam hızla düşüyor

"Nisan ayı itibariyle işgücü katılım oranının yüzde 47'ye gerilemiş olması çok kritiktir. Bu orandaki azalma, iş bulma umudunu yitiren işsizlerin iş aramaktan vazgeçerek işgücünden ayrıldıklarını göstermektedir. Çalışma yaşındakiler arasında, çalışma isteği göstermeyenlerin sayısı (32 milyon 932 bin), çalışırım diyenleri (29 milyon 388 bin) geçmiştir."



