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CHP'den İzmir'de miting gibi bayramlaşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşmada konuştu. Örgüte birlik mesajları veren Başkan Soyer, “14 Mayıs’ta büyük bayramı bekliyoruz. Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandıracak bir bayram yaşayacağız” dedi

CHP'den İzmir'de miting gibi bayramlaşma
20 Nisan 2023 Perşembe 20:35

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan Bayramı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen Millet İttifakı bayramlaşma törenine katıldı. İzmir Sanat Merkezi önünde düzenlenen bayramlaşmaya Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanvekili Münir Sirhan Özer, CHP İzmir milletvekilleri ve Millet İttifakı’nın milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe örgütleri, muhtarlar ile çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşmada konuşan Başkan Tunç Soyer, “Önümüz bayramlar. Yarın bayram, 23 Nisan bayram ve arkasından 14 Mayıs’ta büyük bayramı bekliyoruz. Bu bayramlar bize hep dayanışmayı hatırlatır. Ülke işgal altındayken Cumhuriyet’in habercisi niteliğinde 23 Nisan’da meclisin açılışı ve Ankara hükümetinin kuruluşu oldu. Bunun öncesinde ise Amasya Genelgesi’nde diyor ki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Şimdi de milletin azim ve kararlılığına ihtiyaç var. 14 Mayıs’ta Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandıracak bir bayram yaşayacağız. O sizin elinizde. O güç sizin elinizde. Örgütsüz güç güç değildir. Bu memleketteki büyük değişiminin öncüsü sizlersiniz. Bu değişimi yaratacak olan sizin öncü gücünüzdür. Dolayısıyla bir arada olağanca gücümüzle bu dönüşümün öncülüğünü yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı. 


 

Etiketler; #ramazan bayramı #izmir #chp
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