CHP'den Menemen'de seçime 10 kala "Tarım Mitingi"

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)İzmir İl Başkanlığı, Menemen'de "Tarım Mitingi" düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitinge CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP İzmir milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Mitingde Menemenlilere seslenen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu seçim sadece bir seçim değil.100 yıl önce atalarımız çok önemli bir eşiği açtılar. Bu topraklarda yaşayan bizleri cumhuriyetle buluşturdular. O eşik yüzyıl önce aşıldı. Şimdi bir başka eşiği aşmak mecburiyetindeyiz. O eşiğin üç etabı var; adalet, ferah, refah. Nedir bunlar? Ferah özgürlük demek, huzur demek. Bilim insanları bir deney yapmış. Pireleri bir kavanoza koymuşlar. Pireler bildiğiniz gibi çok sıçrarlar. Onlarda sıçrayıp sıçrayıp kavanozun kapağına çarpmışlar inmişler. Kavanozun kapağını açtıklarında pireler yine o kadar sıçrıyormuş. Balıklar yine aynı şekilde bir akvaryumun içinde döner dururar ya... Küçük akvaryuma alın yine küçük akvaryumun sınırları içinde dönerler. Sevgili gençler; siz ne piresiniz, ne balıksınız. Siz bu toprakların kadim kültürünün özgür, ilim, irfan sahip gençlerisiniz. Sizi bugüne kadar bastırdılar, sıktılar artık yeter. Bütün özgürlüklere layıksınız, bu topraklarda özgürce yaşayacaksınız" dedi.

SOYER'DEN KKM ÇIKIŞI

Konuşmasını ekonomi mesajları ile sürdüren Soyer, "Bu topraklarda refah çok bol. Biz dünyada kendi kendine yeten ekonomisi olan bir ülkeydik. Bütün ülkenin tahıl anbarıydık. Buğdayı bütün dünyaya biz satardık peki ne oldu? O berekete kıram mı girdi, ne oldu? Neden biz herseyi ithal eder hale geldik. Mercimeği, soğanı, pirinci, arpayı. Neden her şeyi ithal eder hale geldik.Bu toprakların üreticisi İthal ettiğiniz zaman gümrük vergisini sıfırlıyorlar. Neden? Bu toprakların çiftçisi neden üretmiyor. Bu toprakların çiftçisi ile ithal ettikleri ülkenin çiftçilerini rekabete sokuyorlar, size kaybettiriyorlar, onlara kazandırıyorlar. Ama başka bir tarım mümkün. Çünkü bu bereketli topraklar herkesi doyuracak kadar güçlü, kimsenin yoksulluk, işsizlik çekmeyeceği kadar güçlü… Adalet’ten bahsettik, adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli edecek bir şey değil. Adalet, eğitimde fırsat eşitliği demek, istihdamda eşitlik, gelirde adalet demek. Mesela bir örnek vereyim, Kur Koruma Mevduat (KKM) hesabı çıkardılar, 170 milyar lira o KKM hesabına yatıran 125 bin kişinin cebine gitti. Peki kimindi bu para? Senin, benim, bizim, hepimizin... Demek ki neymiş, siz bu toprakların ürettiği refahı, o 125 bin kişinin cebine değil de bu halkın cebine koyarsanız ne işsizlik ne yoksulluk kalır. İşte o güne çok az kaldı” şeklinde konuştu.



"HALKIN İKTİDARINA UYANACAĞIZ"



“İkinci yüzyıla giderken aşmamız gereken eşik demokrasi eşiğidir” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Soyer, “Bu demokrasi eşiğini aşacak olan sizsiniz gençler. Hep söylüyorum, genel başkanımıza da söyledim. Ben 78, genel başkanımız 68 kuşağı. Cumhuriyet eşiğini aşanlar 1923 kuşağıydı. Demokrasi eşiğini aşacak kuşak da 2023 kuşağıdır. Bu sizin çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız en güzel miras… Biz bu büyük dönüşümü gençlerle beraber bu topraklarda gerçekleştireceğiz. Çünkü hiçbiriniz bu yoksulluğu, bu sefaleti hak etmiyorsunuz. Göreceksiniz 15 Mayıs sabahı halkın iktidarına uyanacağız” dedi.

"MENEMEN'İN HAKLARINI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİM"

Seçim kazanılıp iktidarın belediye başkanı olduğunda İzmir’in ve Menemen’in tüm haklarının takipçisi olacağını belirten Soyer, “Hep sizden söz istedik ve sizler hep söz verdiniz. Ben de size söz vermek istiyorum. Eğer 14 Mayıs ertesi günü halk iktidarını kurarsak ben de iktidarın büyükşehir belediye başkanı olarak bu kadar yıldır hakkı gasp edilen; İzmirlinin, Menemenlinin tüm haklarını sonuna kadar takip edeceğim” diye konuştu.

"BU SEÇİMİ KAZANIYORUZ"

Soyer, konuşmasını sonunda ise “Bu seçimi kazanıyoruz. Çok heyecanlıyız, çok az kaldı. Bu seçimi kazanacağız. Bu, refah ile yoksulluk arasında bir seçim olacak, demokrasi ve tek adam rejimi arasında seçim yapacağız. Biz demokrasiyi seçeceğiz. Bunu biliyorum, nereden biliyorum; gözler yalan söylemiyorsa sözler yalan söylemiyorsa biz bu seçimi kazanıyoruz. Bu ülkede bir şey değişecek, her şey değişecek" ifadelerini kullandı.



İKİ YENİ İZBAN DURAĞI MÜJDESİ



Miting sonunda Başkan Soyer, Menemenlilere 2 yeni İZBAN durağı sözü verdi. Soyer, “İZBAN’ın Asarlık ve Koyundere’de durağı yok. Olsun mu? Olacak. Çok az kaldı. Göreceksiniz her ikisinde de durağımız olacak” dedi.

"ON GÜN SONRA BAY KEMAL GELİYOR"

Mitingde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu,"Muhteşemsiniz Menemen… Menemen’de muhteşem bir coşku var. Bu coşku 14 Mayıs’a kadar sürsün. Sizlerin dertlerini anlatmaya, sağır sultana duyurmaya geldik. Mazot destiği istediğiniz sağır sultan duymadı, gübre desteği istediniz sağır sultan duymadı, alım desteği, tohum desteği istediniz sağır sultan duymadı. Sadece duymadı değil sizi dinlemedi bile… Sesinizi duyurmak için yanına gittiğinizde hakaretlerle karşılaştınız. Bin 150 odalı saraya para bulanlar, tarıma destek bulmuyorlar. Bir de utanmadan, ‘Bu sarayları sizler için yaptırıyoruz’ dediler. Bir tane kalan var mı o saraylarda? Ama az kaldı. Bu sarayları halka açmamıza çok az kaldı. On gün kaldı. On gün sonra Bay Kemal geliyor. Çankaya Köşkü neylerine yetmedi? Mustafa Kemal Atatürk’e yeten Çankaya Köşkü neyinize yetmedi? Ama saraylar sizin olsun, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yaparak Çankaya Köşkü’ne göndermeye söz veriyor musunuz?” diye konuştu.



"YETER ARTIK SÖZ MİLLETİN"

Aslanoğlu konuşmasının devamında ise "Sıkıntılarımız ortak. Ekilmeyen tarlalara hep beraber üzülüyoruz, süt ineklerini kesime gönderen çiftçilerimize hep beraber üzülüyoruz, hasat zamanında eline bir şey kalamayan üreticimize hep beraber üzülüyoruz. Ama biz neden üzülüp kahrolalım, çiftçilere destek vermeyenler kahrolsun. Artık buna ‘yeter’ diyelim. Çiftçinin yanında olmayana ‘yeter’ diyelim. Yeter artık söz milletin! Sizleri bu topraklardan koparamadılar, mazottan gübreye her şeyin fiyatı arttı ama topraklarınızdan kopmadınız. Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası tarımsal kalkınma sürsün diye ekmeye biçmeye devam ettiniz. Tarımsal planlama yerine beton dökmeyi düşünenlere inat tarıma devam ettiniz. Samanı bile ithal ettiler. Ama bunlara rağmen sizler devam ettiniz. Bu utanç bunlara yeter! Milletin efendisi olmak böyle bir şey; sabırla, dirençle devam ettiniz. Artık sizin zamanınız, bu direniş boşa değildi. Kovanlara, ahırlara, tarlalara çöken karanlık bitiyor” ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NN ÇİFTÇİYE YÖNELİK VAATLERİNİ ANLATTI

Millet İttifakı iktidarında çiftçiye verilecek destekleri de dile getiren Aslanoğlu, “Mazotta ÖTV yükünü kaldıracağız. Gübre ve tohum maliyetini yarasının destek olarak çiftçimize geri vereceğiz. Çiftçilerimizin kredilerinin faizlerini silip kredilerini yeniden yapılandıracağız. Sulama ve elektrik faturalarının tahsilatını hasattan sonraya bırakacağız. Çiftçilerimizin finans sorununu çözeceğiz. Kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik destek primlerini devlet karşılayacak, 30 yaş altı genç çiftçilerimizin de sosyal güvenlik destek primlerini devlet ödeyecek. Bunların olması için oyunuzu kullanın lütfen” dedi.

"SEÇİMİ BÜYÜK FARKLA KAZANACAĞIZ"Sandık güvenliği konusunda "endişelenmeyin" mesajını veren Aslanoğlu, vatandaşlardan da söz istedi. Aslanoğlu, “Hiç merak etmeyin, sandıklar bize emanet. Tek bir oyun heba olmaması için sabaha kadar sandıklara sahip çıkacağız. Ama sizler de sabaha kadar sandıklara sahip çıkacağınıza söz veriyor musunuz? Bu seçimi büyük farkla kazanacağız. Ama rehavete kapılmak yok. Tek bir oyun bile önemli olduğunu biliyoruz. Bu seçim 50+1 oy ile kazanılacak, o 1 oyu nerede olursa olsun bulacağız. Sizler de 14 Mayıs’a kadar yorulmadan çalışacağınıza söz veriyor musunuz? 14 Mayıs’tan sonra size söz baharlar gelecek" diye konuştu.

"SÖKE SÖKE TEKRAR ALIP SİZE TESLİM EDECEĞİZ"

Milletvekili adayları adına konuşan CHP YDK Üyesi Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Adayı Mahir Polat da "Tarımın, başka bir tarımın nasıl mümkün olduğunu hepimize gösteren Tunç Başkana alkış. Ben dün Kiraz ve Beydağ'daydım bugün Menemen'deyim. Çiftçinin hakkını almak için size söz veriyoruz. Gençlerimiz 15 Mayıs'ta Türkiye'ye geri dönecek. Menemen'de kapanmayan bir hesabımız var, 16'sından itibaren kapanmayan hesabımızı soracağız. Kimin hatası varsa onlardan birlikte hesap soracağız. Menemen'i söke söke tekrar alarak size teslim edeceğiz" dedi



