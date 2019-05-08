CHP'den YSK'ye başvuru: 24 Haziran'ı da iptal edin

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini "sandık kurulları" nedeniyle iptal eden YSK'ye başvurdu, aynı sandık kurullarının geçerli olduğu genel seçimlerin de iptalini talep etti.

YSK'nin İstanbul'da Ekrem imamoğlu'nun kazandığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, AK Parti'nin "Kesin bir şeyler oldu. Tam anlamasak da var bu işte bir şeyler" türünden söylemlere dayandırdığı itirazları dikkate alarak iptal etti. 23 Haziran'da yeniden seçim yapılacak. İptale gerekçe olarak sandık kurullarının kanuna uygun oluşturulmaması gösterildi.

CHP de bu karar üzerine YSK'ye başvurarak İstanbul'da ilçe seçimlerinde ve 24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde de aynı sandık kurulların görev yaptığına dikkat çekti ve bu seçimlerin de iptalini talep etti. CHP'li Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada ''Tam kanunsuzluk ile başvurduk YSK'ya, 'tam kanunsuzluk'ta süre şartı aranmaz. 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ediyorsanız, 39 ilçedeki tüm seçimleri ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerini de iptal etmek zorundasınız" dedi.