CHP fahiş fiyatlara karşı meydana indi: Zamları geri alın!

İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 30 ilçede eş zamanlı fahiş fiyat artışlarına karşı meydanlara indi. Akaryakıt ürünlerine ve elektriğe gelen zamlar başta olmak üzere, tüm fahiş fiyat artışlarına tepki gösteren CHP Örgütleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Enerji fiyatlarına 2022 itibariyle getirilen zamları geri alın” çağrısında bulundu.

HABER EKSPRES-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir’in 30 ilçesinde eş zamanlı son dönemde akaryakıt ürünlerine ve elektriğe gelen zamlar başta olmak üzere, tüm fahiş fiyat artışlarını protesto etti. İzmir’in her ilçesinde CHP İlçe Başkanlıkları tarafından yapılan basın açıklamalarında halkın büyük bir bölümünün açlık ve yoksulluk içinde olduğu sadece fatura ödemek için yaşadığı belirtildi.



30 ilçede eş zamanlı olarak okunan basın açıklaması metninde şu ifadelere yer verildi:

“2020 yılı itibariyle hayatımızın bir parçası olan Covit-19 salgını, birçok alışkanlığımızın değişmesine, küresel ölçekte insanlığın yeni normaller üretmesine ve yaşamasına sebep olmuştur. Salgın, tüm devletlerde şok etkisi yaratarak daha önce benzerlerine rastlanmayan bir dizi tedbirlerin alınmasını gerektirmiştir. Covit-19 salgınına, bir ekonomik buhran içerisinde yakalanan Türkiye Ekonomisi, AKP iktidarının liyakatsiz, hakkaniyetsiz ve basiretsiz yönetimine bir de Covit-19 salgını eklenince, bedeli halkımız için ağır olmuştur. Alınan tedbirler planlamadan ve öngörüden yoksun, sadece günükurtarmak için alındığından, yoksullukla mücadele eden milyonlarca insanımızsadece kira, fatura ve vergi ödeyebilmek için çalışmaktadır. En küçük topluluğun dahi planlama olmadan yönetilemeyeceği bilimsel bir gerçek olarak ortada iken, 84 milyonun yaşadığı bir devleti yönetmenin bilime, stratejiye ve öngörüye dayanması bir zorunluluktur. Bu koşulları yerine getirmekten aciz olan, liyakatsiz ve adaletsiz düzenin kurucuları halkımızı sömürerek günlük elektrik tüketimi yüz bin lirayı bulan saraylarda yaşamaktadır. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının artık mücadele edilemez boyutlara geldiğini görmemek için kör olmak, yaşam için elzem olan enerji fiyatlarının altında ezilen, yoksullaştırılan halk yığınlarının feryadını duymamak için ise sağır olmak gerekli. İşte tam da bu noktada görmeyen, duymayan AKP ve Erdoğan’a buradan sesleniyoruz; Enerji fiyatlarına 2022 itibariyle getirilen zamları geri alın!

Enerji giderleri kasıp kavuruyor



Ocak 2021’de; 1 litre benzin, 7.30, 1 litre mazot 6.73 TL iken bugün 1 litre benzin 14.60, 1 litre mazot 14.75 TL’dir. 1 kilovatelektrik 0.80 tl iken bugün 210 kilovata kadar 1.37, 210 kilovat üstü 2,06’tl’dir. 1 metreküp doğalgaz 1.63 TL iken, bugün 2,36 TL’dir. 1 yıllık enerji fiyatlarındaki kıyaslamanın da gösterdiği gibi tüm enerji kalemlerindeki zamların ortalaması %100 ve üzerindedir. 4 kişilik bir ailenin aylık asgari elektrik tüketiminin 230 kilovat saat, Aylık doğalgaz tüketiminin 89 metreküp, Aracına ayda bir kere, 50 litre benzin aldığını varsayarsak bu üç kalemin aylık faturası sadece 2022 yılında yapılan son zamlarla 541 TL’ artmıştır. Bu durum 4 kişilik bir ailenin elektrik, doğalgaz, telefon, internet ve su faturalarını aylık 1025 TL’ye çıkarmış, asgari ücretin 4’te 1’ine tekabül eden bu rakam verilen son zammı tamamen eritmiştir. Her alanda ana girdi maliyeti olarak hesaplanan enerji giderleri eğitimden sağlığa, ulaşımdan gıda fiyatlarına kadar tüm sistemi bozkır yangını gibi kasıp kavurmaya devam etmektedir.

Fiyat artışları gözden geçirilmeli



Sadece Ocak ve Şubat ayı elektrik faturalarında 1.6 milyar TL dağıtım şirketleri tarafından haksız olarak faturalandırılmıştır. Bu ücretin tüketicilere iade edilmesini, enerji kalemlerindeki tüm fiyat artışlarının gözden geçirilmesini, elektrik ve doğalgazda KDV oranının %1’e indirilmesini, gelir düzeyi düşük, dezavantajlı gruplar için enerji kalemlerine doğrudan destek sağlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımız adına talep ediyoruz. Sürekli yurtdışından örnekler vererek toplumu yanıltan Cumhurbaşkanı ve Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu’nun açıkladığı gibi elektrik üretiminde kullanılan kömürün 5, doğalgazın 10 kat fiyatın arttığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 2021 yılı içerinde dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür 2 kat, doğalgaz 1,4 kat artmıştır. Elektrik fiyatlarını belirleyen ve bir nevi enerjinin borsası olan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş, 2022 yılı 1 kilovat saat elektrik fiyatını 108 kuruş olarak hesaplamışken, yapılan fahiş zamların özel şirketleri kollamaktan başka bir amacı yoktur. Tıpkı merkez bankasının 128 milyar dolarlık rezervini arka kapıdan ucuza yandaşa satmak gibi, tıpkı devasa ihalelerin müteahhit çetelerine verildiği gibi, faturaların altında ezilen vatandaşın karşısında yandaş enerji şirketlerine kıyak yapmak bu yönetim anlayışının geleneği haline gelmiştir.

Asgari ücrete yapılan zam faturalarla geri alınıyor



Çalışan nüfusunun %43’ünü asgari ücrete mahkûm eden, gençlerini yurtdışına gitmeye ya da intihara sürükleyen, esnafının kepengini kapatan, sanayicisinin üretimini kısıtlayan, çiftçisini ekip biçemez hale getiren bu tek adam düzeni değişmelidir ve değiştireceğiz! Hane halkında durum bu derece ağır ve içler acısıyken çiftçi, esnaf, sanayi kesimlerinin üretim maliyetleri de aynı şekilde artmış ve hayat pahalılığı artık baş edilemez boyutlara gelmiştir. Enerji tedarik zincirini yönetemeyen AKP iktidarı, mantık dışı tedbirlerle organize sanayi bölgelerinin elektriğini kesmekle kalmıyor,2022 yılında koca bir kenti, Isparta’yı 50 saati aşan bir süre boyunca elektriksiz bırakıyor,karanlığa mahkûm ediyor. Hani yerli otomobil üretecektik? Hani uzaya gidecektik? Hani dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktık? Böyle mi, yerli otomobil üretilecek? Böyle mi uzayagidilecek? Böyle mi en büyük 10 ekonomiden biri olacağız? Üretimin kapasitelerinde düşüşe neden olan elektrik kesintilerinin fiyat artışına sebep olacağından bihaber olan AKP, asgari ücrete yapılan zammı faturalar vasıtasıyla geri almakta ve bunu bilerek, isteyerek, kasten yapmaktadır. İşte bu kara tabloda, halkımızın büyük bir bölümünün açlık ve yoksulluk içinde, sadece fatura ödemek için yaşadığını, aslında yaşmak yerine hayatta kalmaya çalışan bir toplum haline getirildiğini görüyoruz.

Yönetim ilk seçimde değişecek



Sadece enerji maliyetlerinin bedeli bu kadar ağırken, bir de buna gıda fiyatlarındaki kontrolsüz ve olağanüstü artışı eklediğinizde verilen asgari ücret zammı tamamen erimiş durumdadır. Türk Lirasını en itibarsız, en çok değer kaybeden para birimi haline getiren, halkına insan onuruna yaraşır yaşamı çok gören, plansız, programsız,öngörüsüz, liyakatsiz ve basiretsiz yönetim anlayışı; yapılacak ilk seçimde, halkla beraber, halk için, halk adına Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı eliyle değiştirilecektir. Tarihin Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına, her dönem yüklediği misyonlar, görevler ve sorumluluklar olmuştur. Bu tarihi dönemlerde partimiz, her zaman dünya milletleri arasında muasır medeniyetler seviyesinin üzerini hedeflenmiş, sığ, liyakatsiz, günü kurtarma çabasında olan siyasetçilere karşı mücadele etmiştir. Zamanındaya da erken yapılacak seçimlere giderken hedefimiz; Çökertilmiş ekonomiyi, Dengesi bozulan sosyal adaleti, Güven yitiren siyaset kurumunu, Tek kişinin keyfi kararlarıyla yönetilen devlet mekanizmasını, Katılımcı, çoğulcu, tam demokratik bir anlayışla yeniden düzenleyerek, ülkemizi ahlakla, erdemle ve en önemlisi hukukun üstünlüğüyle yönetilen, güven duyulan bir ülke haline getirerek Cumhuriyetimizin II. yüzyılını demokrasiyle taçlandırmaktır.”