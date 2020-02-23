CHP Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çoban oldu

CHP Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çoban oldu.

CHP Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çoban oldu
23 Şubat 2020 Pazar 23:38

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Fethiye Gençlik Kolları Genel Kurulu'nda, Oğuzhan Çoban ve Uygar Üstün başkanlık için yarıştı. Konuşmaların ardından yapılan seçimi, 112 oyla Oğuzhan Çoban kazandı. Çoban yaptığı açıklamada, yola sessiz çoğunluğun sesi olup söylenemeyenleri söylemek için çıktıklarını dile getirerek, herkesi birlikte mücadele etmeye davet etti. Genel kurula, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.


Kaynak: AA
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