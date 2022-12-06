CHP İzmir'de bir kişi görevinden istifa etti! İstifa nedeni ise...

CHP İzmir’de İl Başkanlığı Kültür Sanat ve Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fulya Alçay, partisindeki görevlerinden istifa ederek milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

FATİH ÖZKILINÇ- Haziran 2023’te yapılması planlanan genel seçimler öncesi, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Merkezi’nin milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin istifasına ilişkin gönderdiği genelge sonrasında CHP İzmir’den ilk istifa geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı Kültür Sanat ve Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fulya Alçay, düzenlenen basın açıklamasıyla milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. CHP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasında Alçay’a, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, ailesi ve partililer eşlik etti.

“İl yönetim kurulu üyeliğimden ayrılıyorum”

Uzun yıllar partinin birçok kademesinde görev belirten Alçay, “18 yaşından itibaren CHP çatısı altında genç bir üye olarak mücadeleye başladım. CHP Güzelbahçe Gençlik Kollarında başladığım bu mücadelede 22 yaşımda il yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Bugüne kadar üst üste, 4 dönem boyunca, 5 il başkanı ile birlikte bugüne kadar onur duyduğum, il yönetim kurulu üyeliği görevini yerine getirdim. Bugün itibariyle de partimin yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda yaklaşık 11 yıldır büyük bir sorumluluk ve özveriyle yerine getirmek için sarf ettiğim, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yeniden inşa edilecek olan adalet, demokrasi ve huzur iktidarına, yani Millet İktidarının kuruluşuna bir tuğla koyabilmek için geceli gündüzlü çalıştığım il yönetim kurulu üyeliğimden ayrılıyorum” dedi.

“Milletin vekili olmak istiyorum”

Daha iyi yarınlar için mücadele etmek adına istifa ettiğini belirten Alçay, “Bu ayrılış bana inanan herkes için yeni bir mücadele anlamına gelmektedir. Bugüne kadar ailemde aldığım tüm sorumluluğu daha da artıracak ve halkın iktidarıyla karanlık günleri geride bırakacak bir Türkiye sevdasıyla milletvekili olmak istiyorum. Her geçen gün daha da yoksullaştırdığı, iktidar sarhoşluğuyla görmezden geldiği halkımızın; yarınından endişe duymayacağı, çarşı pazara ya da markete gitmekten korkmayacağı, emeğin hakkının teslim edildiği, liyakatin yeniden baş tacı yapıldığı bir yönetim anlayışını hayata geçirme kararlılığıyla, milletin vekili olmak istiyorum. 20 yıldır yaşanan adaletsizliğin, eşitsizliğin, kayırmacılığın ve bozuk eğitim sisteminin en büyük mağdurları olan gençlerimizin, hayal kurmaktan korkmadıkları, kurdukları hayallerin gerçeğe dönüşebileceğine inandıkları, aldıkları eğitim doğrultusunda istihdam edildikleri, fikirlerinden ve söylemlerinden dolayı yadırganmadıkları ve yargılanmadıkları bir özgürlüğe kavuşacakları memleket hayaliyle, millettin vekili olmak istiyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 84 yıl önce bugün kadına verilen seçime ve seçilme hakkıyla birlikte kadının yaşatılması ve hayatın her alanında yer alması için 2023 yılında hayata Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin kadınlara emanet edildiği, TBMM’de kadının eşit temsil hakkına eriştiği, ve böylece; daha demokratik ve daha güçlü bir Türkiye’yi hâkim kılmak için, milletin vekili olmak istiyorum” diye konuştu.

Alçay’ın yanındayız

Alçay’ın ardından konuşan İl Başkanı Yücel ise “CHP il yönetim kurulunda uzun süre çalışan ve emek veren, demokrasinin tüm kurumlarıyla yerleşmesi için, ülkemizi geneline hak hukuk adalet gelmesi için, kadın hakları için, daha mutlu ve yaşanabilir bir Türkiye kurmak için yaklaşık 11 yıldır il yönetimimizde çalışan Fulya Alçay arkadaşımızın yanındayız. Çok genç ve tecrübeli bir arkadaşımız. Verilen her sorumluluğu layıkıyla yerine getirebileceğine inanıyorum. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Bu tecrübesini TBMM’de aktarmak ve o tecrübeyi başka bir mecrada halkımızın faydasına sunmak için yeni bir yola çıkıyor. Ben kendisine hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.