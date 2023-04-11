CHP, İzmir'de seçim startını Cumhur İttifakı'nın kalesinden verdi

CHP İzmir'de seçim çalışmalarının startını Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu Kiraz'dan verdi. CHP İzmir İl Örgütü, ilçede miting havasında seçim ofisi açılışı gerçekleştirdi.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü, milletvekili adaylarının belirlenmesinin hemen ardından seçim startını Cumhur İttifakı'nın önde olduğu Kiraz’da verdi. İlçede miting havasında seçim ofisi açılışı gerçekleştirildi. CHP Kiraz seçim ofisi açılışında; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti dışındaki 6’lı masanın il başkanları ve ilçe başkanları, CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayları, CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

"SİZE BAHARI GETİRMEYE GELDİK"



Seçim ofisi açılışında alandaki Kirazlılara seslenen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Sizlerle dertleşmek, konuşmak için geldik. Bu güzel enerjinizi alıp tüm İzmir’e yaymak için geldik. Bizleri bölmek istiyorlar, toplumu kamplaştırmak istiyorlar, bizleri birbirimizden ayırmak istiyorlar. Ama biz 6 farklı parti birbirimizle kucaklaştık, bir araya geldik. Bugün sizlerle, tüm toplumla kucaklaşmaya geldik. Türkiye’nin dertlerini tek tek anlatmaya geldik, her bir dert için hangi çözümleri sunduğumuzu anlatmaya geldik. Kimlerle geldik; her biri birbirinden değerli Millet İttifakı’nın il başkanları, adaylarımızla geldik, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ile geldik. Sizlere, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletmeye geldik. Size baharı getirmeye geldik. Birleşe birleşe kazanacağız” diye konuştu.

"HEP BERABER ÇALIŞIP KAZANACAĞIZ"

İki bölge milletvekili adaylarını temsilen CHP İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen konuştu. Kiraz'a Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getiren CHP’li Gökçen, “Kadınlarla çalışacağız, kazanacağız, gençlerle çalışacağız, kazanacağız. Türkiye’nin bütün gençleri, kadınları, işçisi, esnafı, çiftçisi için hep beraber çalışıp kazanacağız. Çünkü 21 yıldır üstümüze çökmüş, tüm kaynaklarını sömürmüş bir iktidar var, gençlerimizin geleceğini çalmış bir iktidar var. Hep birlikte zenginleşeceğimiz Türkiye’yi inşa edebiliriz. Hukuk devletini kurabiliriz, sosyal devleti inşa edebiliriz. Hukukun korunduğu, demokrasiye saygı duyulan, birbirini anlayan ve dinleyen, birbiriyle kucaklaşan helalleşen bir Türkiye mümkün… Artık sürekli çatışmaktan bıktık. Kucaklaşabiliriz, barışabiliriz, çok daha iyi bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Biz Millet İttifakı olarak bir araya geldik, bütün farklılıklarımıza rağmen, sorunları çözmek için, demokrasi için, hepimizin hak ettiği mutluluğu alabilmek için hep beraber çalışabiliriz. Biz Millet İttifakı ile bu anlayışı inşa ettik. 14 Mayıs’tan sonra hem güçlendirilmiş parlamenter sistemle hem sosyal devletin inşasıyla birlikte herkesin insanca yaşayabileceği bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Kiraz’dan başlıyoruz. Hem Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak hem de Millet İttifakı’nı meclis çoğunluğuna kavuşturmak için bugün buradan başlıyoruz. Baharı inşa etmek istiyoruz. Size söz, gençlerin mutlu olabildiği bir geleceği inşa edeceğiz, kadınların özgür olabildiği, mutlu olabildiği bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Size söz Türkiye’de çalışıp ürettiğimiz zenginliği 5’li çetelere teslim etmek yerine halkla paylaşacağız. Hep beraber zenginleşeceğiz. O 418 milyar doların hesabını da kuruşu kuruşuna verecekler” açıklamalarında bulundu.

"İZMİR'İN HÜKÜMETTEN ÇOK ALACAĞI VAR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İzmir’den gelirken yol boyu olağanüstü vadilerden, dağların aralarından geçerek geldik. Her baktığımız nokta cennet parçası… Bu kadar bereketli topraklar, en güzel iklim kuşağında olan bir memleket, bu kadar kadim kültürlere sahip bir ülke, arkamızda Atatürk ve atalarımız…. Ve biz neden bu kadar yoksuluz, neden bu sefalet neden? Bu bir kader değil. Bu bizi yönetenlerin yanlış yönetimi, haksız yönetimi, hukuksuz yönetimi, adaletsiz yönetimi yüzünden. Bu güzelim cennet vatanda güler yüzle, sağlıkla, huzurla, birbirimizle kol kola, bambaşka bir hayatı kurabiliriz ve kuracağız. Çok az kaldı. Göreceksiniz, bu topraklarda güler yüzle, sağlıkla, mutlulukla yaşayacağız. Biz 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet veriyoruz. Tüm İzmir’e yetişmeye çalışıyoruz. İzmir’in bu hükümetten çok alacağı var. Onu alacağız. Bugüne kadar İzmir 40 verdi 1 aldı. İzmir 2022’de 98 milyar vergi ödedi, 2 buçuk milyar lira yatırım aldı devletten… 14 Mayıs sabahı o kırka 1 oranı 40’a 40 olduğu vakit göreceksiniz baharlar gelecek" ifadelerini kullandı.