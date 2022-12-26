CHP İzmir'de şok istifa! Aday adaylığını açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı görevinde 5 yılı geride bırakan Deniz Yücel, mevcut görevinden istifa etti. Yücel, milletvekili aday adayı olacağını açıkladı. Yücel, CHP İzmir İl Binası’nda gerçekleşen basın açıklmasıyla istifasını ve adaylığını duyurdu. Toplantıda Yücel’e; eşi Gönenç Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, CHP’li belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe kadın ile gençlik kolları yöneticileri ve çok sayıda partili eşlik etti.

Büyük bir onurla sürdürdüm

Yücel açıklamasında “İnsanın hayatında unutamadığı, hayatına yön veren kararlar aldığı ve bu kararlar doğrultusunda önemli adımlar attığı günler olur. Demokrasinin, Cumhuriyetin, barışın ve hoşgörünün kenti İzmir'de, 7 Ocak 2018 tarihinde 5 yıllık İl başkanlığı yolculuğuna çıktığım gün gibi… İşte bugün, benim için öyle önemli bir gün. Siyasetle, 1986 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de İlçe başkanlığı yapan babam Esen Yücel'in siyasi mücadelesiyle, daha 9 yaşımdayken tanıştım. Onun siyasi çevresi, sohbetleri; Deniz Gezmiş'lerin, Harun Karadeniz’in, Taylan Özgür'ün, Vedat Demircioğlu'nun mücadele arkadaşı olması; onların 6. Filoya ve Amerikan Emperyalizmine karşı verdikleri tam bağımsız Türkiye mücadelesi, benim için her zaman ilham kaynağı oldu. 1999 yılında üye olduğum partimde, 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği ve grup sözcülüğü göreviyle devam eden aktif siyaset yaşamımı, 5 yıldır da İzmir İl başkanlığı göreviyle büyük bir onurla sürdürdüm” diye konuştu.

Mimarı Kılıçdaroğlu

Siyaseti hiçbir zaman kişisel ikbal peşinde koşarak yapmadığını ifade eden Yücel, “Her zaman ülkemin ve partimin yüksek yararını gözettim, bu doğrultuda sorumluluk ve inisiyatif almaktan hiçbir zaman çekinmedim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği günden bugüne kadar büyük bir özveriyle, ilmek ilmek ördüğü; ülkemizde yaşanan haksızlıklara, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı, ‘Hak, Hukuk, Adalet’ diyerek ve herkes için adalet çağrısıyla gerçekleştirdiği Adalet yürüyüşüyle başlayan, 2018 milletvekili seçimleri öncesinde İYİ Partinin seçimlere girip giremeyeceği tartışılırken, 15 milletvekilimizin demokrasi adına İYİ partiye geçmesiyle bu tartışmalara son verilmesi, ardından Millet İttifakının kurulması ve 31 Mart yerel seçimlerinde doğru stratejiyle, doğru adayların belirlenmesiyle ve ittifakın da desteğiyle Türkiye genelinde büyük bir başarı elde edilmesi ve millet ittifakına mensup partilere DEVA ve Gelecek Partisi’nin de katılmasıyla, farklı geleneklerden gelen 6 siyasi partinin, yani 6’lı masanın; başta “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olmak üzere ülkemizin geleceği için bir çok noktada mutabakat sağlamasıyla devam eden süreç, bugün ülkemizi yirmi yıldır, baskıyla, takıyyeyle, liyakatsiz kadrolarla yöneten; iktidarını sürdürmek için toplumu, kamplaştıran, kutuplaştıran ve düşmanlaştıran, işlerine geldiğinde terör örgütleriyle yol yürüyen, terör örgütü elebaşlarıyla görüşmekten çekinmeyen fakat kendilerine muhalefet yapan, eleştiren, herkesi terörist ilan eden, akıldan ve bilimden uzak liyakatsiz kadrolarla toplumu derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakan AKP iktidarını, son bulması noktasına getirmiştir. Bugün AKP iktidarının son bulmasını samimiyetle ve inanarak konuşabiliyorsak bunun mimarı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur” dedi.

Yeni bir başlangıç

5 yıldır sürdürdüğü İl başkanlığı görevini partisinin yayınladığı genelge doğrultusunda milletvekili aday adayı olmak için noktalamaya karar verdiğini belirten Yücel, “Her son, aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Bizim bir unvana, makama ya da titre ihtiyacımız yok. CHP üyesi olmak zaten bize en büyük sorumluluğu yüklüyor. Şahsi ikbal ya da çıkar beklemeden, bir dava adamı anlayışıyla ve şiarıyla... İşte bizim davamız Cumhuriyet davasıdır, demokrasi davasıdır, aydınlanma davasıdır. Bizim davamız hak, hukuk, adalet davasıdır. Bizim davamız toplumsal huzurun ve barışın sağlandığı, temel hak ve özgürlüklerin devlet eliyle korunduğu ve hayata geçirildiği, gelir dağılımında adaletin, hayatın her alanında fırsat eşitliğinin sağlandığı ve devlet kurumlarında yükselme kriterinin liyakat olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti kurmanın davasıdır. Bizim davamız hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, küçük kızların tarikat mensuplarıyla evlendirilmediği, kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulduğu Türkiye’yi kurma davasıdır. Bizim davamız hırsızlara, arsızlara, yüzsüzlere dur deme davasıdır. Yasamanın, Yürütmenin ve Yargının kişilere veya belli odaklara değil, Türkiye’de yaşayan herkes için eşit uygulanması davasıdır. Bizim davamız, tarihe yön verenlerin cesaretinin davasıdır. Bizim davamız 19 Mayıs 1919 kararlılığıyla kurtuluşu hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün davasıdır” diye konuştu.

“Yolumuz hiç ayrılmayacak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Başkanımıza bundan sonraki yolculukta iyi yolculuklar diliyorum. Bahsettiği dava hepimizin davası… Biz o davanın neferleriyiz. Bu dava; özgürlük, adalet, ekmek, cumhuriyet devrimleri, demokrasi davası… Biz o davanın nöbetçileriyiz, bekçileriyiz. Nöbet yerleri değişse de yoldaşlık hukuku, yoldaşlık değişmiyor. Yoldaşlığımız hiç bitmeyecek. Makamlar mevkiler değişse de bu aydınlık Türkiye davası devam ettikçe bizim de yoldaşlığımız devam edecek. İyi yolculuklar ve başarılar diliyorum. Yolumuz hiç ayrılmayacak, sadece yeni bir nöbet yeri olacak. Yolumuz zor ama başaracağımıza olan inancımlar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.