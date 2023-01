CHP İzmir'de yeni dönem

CHP İzmir’in yeni İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, gerçekleşen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı. İktidar mesajı veren Aslanoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada hep birlikte, omuz omuza bayrağı daha yükseğe taşıyacağız" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kararı doğrultusunda CHP İzmir İl Başkanı olarak atanan Şenol Aslanoğlu, görevi önceki dönem İl Başkanı Deniz Yücel’den devraldı. CHP İzmir İl Başkanlığı binasındaki devir teslim töreni ne yeni İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP’li ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, il ve ilçe yöneticileri, il ve ilçe kadın ile gençlik kolları başkanları ve yöneticileri ve CHP İzmir önceki dönem İl Başkanı Deniz Yücel katıldı. CHP İzmir İl Başkanlığı görevini devralan Şenol Aslanoğlu, iktidar mesajı vererek “Bu iktidar uzun süredir karanlıklar içinde yaşatıyor bu toplumu. Her geçen gün daha karanlık hale getirdiler ülkeyi. Çocuk istismarları arttı, her gün kadın cinayetleri duyar olduk. Nefret suçları arttı, yolsuzluk aldı başını gitti, talan düzeni kurdular. Ama biliyoruz gecenin en karanlık olduğu nokta, şafağa en yakın zamanıdır. Gençlerimizin yaktıkları meşale, karanlıkları yaracak, ülkemizi aydınlıklara taşıyacak” dedi.



İktidar değişecek



Aydınlık ve laik Türkiye’nin, kadın haklarının, İstanbul Sözleşmesi’nin, demokrasinin garantisi ve ekonomik refahın adresinin CHP olduğunu vurgulayan İl Başkanı Aslanoğlu, “Emeğin hakkını almasının garantisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Atanamayan öğretmenlerin sesidir partimiz, emeklilikte yaşa takılanların zaferle taçlanan mücadelesinin kesintisiz destekçidir partimiz, KYK borcu ile gelecekleri ipotek altına alınan gençlerimizin hakkını savunmanın adıdır partimiz. Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Tüm bunlar sayenizde oldu. Herkes biliyor. Yıllardır yapmayız dedikleri ne varsa sizin sayenizde tıpış tıpış yaptılar. Şimdi hepimiz dört gözle otomotivlerdeki ÖTV‘yi düşürmenizi bekliyoruz. Hepimiz biliyoruz, ya cumhurbaşkanı olmadan bunu onlara zorla yaptıracaksınız ya da çok kısa süre içinde sizi 13. cumhurbaşkanımız yaptığımızda, cumhurbaşkanı olarak yapacaksınız. Az kaldı, çok az… Hepimiz iktidarın değişeceğine yürekten inanıyoruz. Bunun mimarı Sayın Genel Başkanımızdır. Yerel yönetim seçimlerinin başarı ile tamamlanmasını sağlayan, Millet İttifakının ve Altılı Masanın kurulmasında büyük emekleri olan, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlerin yeniden demokrasiye döneceğine inancımızı pekiştiren genel başkanımızdır” diye konuştu.



"Bayrağı daha yükseğe taşıyacağız"



“İktidar maratonunun bayrak yarışında son 100 metresindeki bayrak değişimi için bir aradayız” diyerek açıklamalarını sürdüren Aslanoğlu, “İktidar koşusunda son 100 metredeyiz. Bu mücadeleyi başlatan partimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde koşuyoruz. En uzun koşuysa elbet Türkiye’de devrim, onun en güzel 100 metresini koşanların ışığında koşuyoruz. Aydınlanma mücadelesi için canlarını veren Uğur Mumcuların, Muammer Aksoyların, Bahriye Üçokların ardından koşuyoruz. Sosyal demokrasinin başarısı için ömrünü veren İsmet İnönü’nün, Bülent Ecevit’in, Erdal İnönü’nün, Aydın Güven Gürkan’ın anılarının ardından koşuyoruz. Bugüne kadar bu bayrağı başarı ile taşıyan tüm genel başkanlarımıza, tüm il başkanlarımıza, tüm örgüt yöneticilerimize, tüm yoldaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün bayrağı devir aldığımız Deniz başkanımızda beş yıldır başarı ile bu bayrağı taşıdı. Gecesini gündüzüne kattı. Büyük emek verdi. Emekleri için Sayın il başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Yeni çıktığı yolculukta başarılar dilerim. Uzun süredir bayrağı daha yükseğe taşıyan il yönetim kurlu üyelerimize de huzurlarınızda birken daha teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada hep birlikte, omuz omuza bayrağı daha yükseğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'na teşekkür



İl Başkanlığı görevini yapmaktan onur duyacağını belirten Aslanoğlu, “Beni bu göreve layık gören, başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve partimizin Merkez Yönetim Kurulu üyelerine güvenlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bana, çocukken sokaklarında koştuğum, tüm yaşamım boyunca hiç ayrılmadığım, büyük bir aşk ile bağlı olduğum, içinde yaşamaktan tüm hemşerilerim gibi mutlu olduğum, demokrasinin, cumhuriyetin, barışın ve hoşgörünün kenti İzmir’ime hizmet verme onurunu bahşettiler. Doyduğum, beni var eden bu kente vefa borcumu ödemek için şans tanıdılar. Minnettarım"dedi.



"İzmirliler şanslı"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in büyük bir şans olduğunu da söyleyen Aslanoğlu, “Bu şehir için tüm baskılara ve engellemelere rağmen aşkla, inançla ve korkusuzca çalışan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer hepimizin şansı. Bu kadar çalışkan, vizyoner ve başarılı bir büyükşehir belediye başkanına sahip olduğumuz için tüm İzmirliler çok şanslı. Biz partililerde, partisi için emeğini hiç esirgemeyen bir yoldaşımız olduğu için çok şanslıyız. İyi ki varsınız başkanım. Tüm İzmirliler sizin gibi düşünüyor ve eminim ki şu sözünüzün altına imza atıyor “Bir şey değişecek her şey değişecek” Her biri ilçesinde başarı ile görev yapan ilçe belediye başkanlarımız ile gurur duyuyoruz. Yıllardır gece gündüz demeden İzmir’in her bir sokağını arşınlayan, umudu örgütleyen ilçe başkanlarımız ve ilçe yöneticilerimiz ile gurur duyuyoruz. Kentimiz için ter döken büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelerimiz ile gurur duyuyoruz. Partisi için sokak sokak çalışan kadın ve gençlik kolları üyelerimizle gurur duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.



Korkuyorlar



Hükümetin CHP’li belediye başkanlarına yönelik yaptığı baskılara değinen Aslanoğlu, “Bizler yoldaşlarımız ile gurur duyarken onlar korkuyor. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı görevden almak ile tehdit ediyorlar. Tunç başkanımıza ve İlçe belediye başkanlarımıza davalar, soruşturmalar açıyor, cezalar veriyorlar. Bunların bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bilmiyorlar; Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, bizi vurmak kurtuluş mu? İktidara yürüyen partimizde, bayrak değişiminin nasıl olduğunu merak ediyorlardı. İşi gücü bırakmış AKP’nin koca koca yöneticileri, bizim devir teslim törenini merak ediyorlarmış. Bu coşkulu kalabalığı, bu yekvücut partilileri, hep bir ağızdan attığımız sloganlarımızı ve neşeli marşlarımıza eşlik eden yerel yöneticilerimizi gördünüz mü? İktidara nasıl yürüdüğümüzü gördünüz mü? Korktunuz mu? Korkun, korkun. Perdeyi aralayıp korkudan seyrettiğiniz son iktidar günleriniz. Bu gürül gürül akıp gelen sesi duyun. Gidiyorsunuz. Akın var akın güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın” şeklinde konuştu.



Soyer'den destek mesajı



Yeni İl Başkanı Aslanoğlu’na başarılar dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki dönem İl Başkanı Yücel’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Soyer, “Ağzınıza yüreğinize sağlık. Her iki başkanımıza sevgi ve saygı ile hürmet ediyorum. Maratonun son 100 metresini koşacağız. Cumhuriyetin ikinci yüz yılında İzmir İl Başkanlığı Cumhuriyetin İl Başkanlığı demek başlı başına bir onur. Düşününü ki üstelik iktidarın kapısını açacak il başkanlığı olağanüstü bir onur. Heyecanını paylaşıyorum kol kola yürüyeceğimizin inancı ile sonuna kadar destek olacağımız bilmenizi istiyorum. Gerçekten çok uzun bir 4 ay yaşayacağız bugün burada çekirdek aileniz var. Tam bir çekirdek aile. Bu aileyi büyütmek, Türkiye’ye yaymak ve gerçekten başka bir Türkiye’yi mümkün kılmak. Adaletin hakkın hukukun teslim edildiği, bu güzelim topraklarda bu olağanüstü coğrafyada bambaşka bir Türkiye’yi kurmak mümkün ve bunu mümkün kılacak olanlar da bizleriz. Canla başla çalışıp o iktidarı alacağız. Çok az kaldı’’ diye konuştu.



"İktidarın il başkanı olacak"



CHP İzmir önceki dönem İl Başkanı Deniz Yücel de "İl Başkanlığı görevine Merkez Yürütme Kurulumuzca Şenol Aslanoğlu arkadaşımız atanmıştır. Muhalefet partilerine, yöneticilerine, belediye başkanlarına, İl başkanlarına her türlü saldırının yapıldığı, kirli oyunların oynandığı, yandaş basının kiralık kalemlerince, her türlü hakaretin ve iftiranın atıldığı bir ortamda, böyle zor bir görevi üstlenmek her şeyden önce büyük bir fedakarlıktır, ateşten gömlek giymektir. Bu görevler de kişiler de gelip geçicidir. Aslolan Cumhuriyet Halk Partisidir. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde verdiğimiz demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesidir. Deniz Yücel de gelmiştir ve geçmiştir. Bayrağı Şenol Aslanoğlu'na devretmiştir. Ben, eğitimiyle, birikimiyle, nezaketiyle, başarılı iş insanı ve partili kimliğiyle, bu bayrağı Şenol Aslanoğlu'na devrettiğim için mutluyum. Şenol Aslanoğlu bu bayrağı daha da ileriye taşıyacaktır. Şimdiden söyleyebilirim ki, İktidarın İl başkanı olacak. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Partimize, İzmir'imize ve mücadelemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.