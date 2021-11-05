CHP İzmir'deki görev değişimlerine yorum: Bir nefes alma meselesi var

CHP İzmir Örgütünde son bir yıllık süreçte ilçe örgütlerinde yaşanan istifa, görevden alma ve ilçe yönetimlerinin düşmesini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, “Bazı problemli olan ilçelerimizde bazı değişiklikler yapılabilir” derken CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise “Bu değişimler neticesinde bir takım haksızlar olup, küsmeler, ayrılmalar olursa o zaman motivasyon düşüklüğü olabilir. Ama şu anda herhangi bir küsme, ayrılma, partiden istifa yok. Sadece bir görev değişikliği, bir nefes alma meselesi var” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekilleri Bedri Serter ve Tacettin Bayır, CHP İzmir örgütünde ilçe başkanlarının görevden alınmasını, istifasını ve ilçe yönetimlerinin düşmesini değerlendirdi. Geçmiş dönemlerde CHP İzmir İl Başkanlığı görevlerinde de bulunan her iki isim de bu tarz değişimlerin olağan olduğunu söyledi. CHP İzmir’de son bir yıllık süreçte Kınık’ta İlçe Başkanı İsmail Yılmaz istifa etmiş yerine CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından, 2019yılında CHP Kınık İlçe Başkanlığına aday olan Ahmet Kanat, ilçe başkanlığını kongreye götürmek üzere görevlendirilmişti. Menemen’de İlçe Başkanı Turan Erdoğan ve yönetimi, Torbalı’da Erol Günaydın ve yönetimi, Tire’de Hakan Şenoyar ve yönetimi ise CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından görevden alınırken Menderes’te de 8 ilçe yöneticisinin istifasıyla İlçe Başkanı Kemal Koç’un başkanlığı düşmüştü. Son olarak Bayraklı’da ise İlçe Başkanı Pınar Susmuş’un Bayraklı Belediyesi’ne yönelik yaptığı olumsuz açıklamaların partiye zarar verdiği gerekçesiyle 10 ilçe yöneticisinin istifası üzerine Susmuş ’un başkanlığı ve ilçe yönetimi düşmüştü.

“Tebdil-i mekanda fayda vardır”

İlçe örgütlerinde yaşanan değişimleri değerlendiren İzmir Milletvekili Bedri Serter, “2015 ve 2016 yılları arasında ben de İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunmuştum. İl Başkanın, il yönetiminin, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımızın ve Genel Başkanımızın direktifleri doğrultusunda bazı problemli olan ilçelerimizde bazı değişiklikler yapılabilir. Bu sadece bizim partiye ait değil. Tüm partilerde bu tarz değişiklikler çok makul bir şekilde izlenmekte. Benim için çok da önemli bir konu değil. Bizim tüm partililerimiz her türlü göreve layık insanlardır” dedi. CHP’nin iktidara yürüdüğü bir dönemde görevde alma ve istifaların örgütte motivasyon düşüklüğü yaratmayacağını da kaydeden Serter, “Bazen bazı değişiklik yapmakta fayda vardır. Tebdil-i mekanda fayda vardır. Biz hükümeti tebdil-i mekân haline getirmek için mücadele ediyoruz. Türk toplumunu daha refah, özgür, adaletli bir düzende yaşatmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“İl Başkanı tedbir alıyor”

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise “Böyle bir büyük partide, 30 ilçesi olan büyük bir ilde bu tip şeyler her zaman olabilir. Benim il başkanlığı dönemimde de bir iki tane uyumlu çalışmayan arkadaşımı uyarmıştım. Bir uyardım, iki uyardım üçüncüde görevden aldım. Sonuçta il başkanı(Deniz Yücel) da yukarıya hesap veriyor. Genel başkan ve genel başkan yardımcıları il başkanına soruyor. ‘Niye bu işler burada böyle oluyor’ diye. Bazı bir takım şanssızlıklarda yaşandı tabi. Menemen, Torbalı olayı gibi… Bu yaşananların üzerine doğaldır. İl Başkanı da tedbir alıyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir nefes alma meselesi”

“Örgütte motivasyon düşüklüğüne neden olmaz mı?” sorusuna ise Bayır, “Mutlaka” diye yanıt verdi. İktidara yürüyen bir partide çok daha fazla insanın görev alma azmi içinde olduğunu belirten Bayır, “Bu değişikler beraberinde rahatlıkta getirir. Yorulan arkadaşımız bayrağı başka bir arkadaşımıza teslim eder onunla yürürsünüz. Bu değişimler neticesinde bir takım haksızlar olup, küsmeler, ayrılmalar olursa o zaman motivasyon düşüklüğü olabilir. Ama şu anda herhangi bir küsme, ayrılma, partiden istifa yok. Sadece bir görev değişikliği, bir nefes alma meselesi var. Bir erken seçim kararı çıkması durumunda zaten bu değişimler olacaktır. Çünkü mevcut yönetimlerde görev alan il, ilçe başkan ve yöneticileri aday olmak için görevlerini bırakacaklar. Genelde böyle oluyor ve biz bunun son dakika olmasını istemiyoruz. Çünkü sıkıntılara neden oluyor. Bugünden de il başkanı ve ilçe başkanları ‘Arkadaşlar aramızda milletvekili adayı olmayı düşünenler varsa bunlar görevinden ayrılsın. Biz de hiç olmazsa seçime götürecek ilçe başkanlarımızı değerlendirelim’ denmiş de olabilir” dedi.