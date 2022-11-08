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CHP İzmir'den dilekçeli itiraz

CHP İzmir İl Örgütü üyeleri tarafından yıkılan Buca Cezaevi arazisiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi için itiraz dilekçesi verildi

CHP İzmir'den dilekçeli itiraz
08 Kasım 2022 Salı 15:15

Yıkılan Buca Cezaevi arazisine ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yanı sıra Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, Özcan Purçu, CHP İzmir il yöneticileri, ilçe başkanları ile meclis üyeleri Bayraklı'daki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü önünde toplanarak itiraz dilekçesi verdi.

"Rant planının karşısında olacağız"

İtiraz dilekçelerinin verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Eski Buca cezaevi alanıyla ilgili yapmış olduğu imar planına itiraz dilekçelerimizi vermek için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne geldik. Askı süresi yarın sona eriyor. Salı günü mesai bitimine kadar İzmirli, Bucalı, çevreye ve yeşile duyarlı tüm hemşehrilerimiz bu itirazlarını yapabilirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu plan, Buca'yı ve eski cezaevi alanını betonlaştıracak bir plan. Buca'nın İzmir'in yeşil alanlara ihtiyacı var. İnsanların eşleriyle çocuklarıyla dostlarıyla vakit geçirebilecekleri, nefes alabilecekleri alanlara ihtiyacı var. Buca Cezaevi böyle bir alan. İzmir Büyükşehir Belediyesi buranın tamamen yeşil alan olması ile ilgili bir plan yaptı. 2003 yılında yapılan ve değiştirilen plandaki yeşil alan, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın planıyla yarı yarıya düşürülürken beton miktarı yani inşaat kitlesi iki kat artırıldı. Dolayısıyla biz buranın betonlaştırılmasına, birilerine rant sağlamasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü ve yerel yönetimler olarak bu beton ve rant planının sonuna kadar karşısında olacağız" diye konuştu.

Etiketler; #chp #izmir #buca cezaevi #haber
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