CHP İzmir ikinci bölge milletvekili adayları Kiraz'da STK'lerle buluştu

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir ikinci bölge milltevekili adayları Kiraz’da ilçede yer alan Oda ve Sivil Toplum Kuruluşu(STK) temsilcileiryle buluştu. Kiraz'da bir düğün salonunda gerçekleşen toplatıya illtevekili adaylarının yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı ve DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Egemen Pamukçu katıldı. Toplantıda milletvekili adayları kendilerini tanıtırken salonda bulunan STK temsilcilerin ise sorun ve beklentilerini dile getirdi. CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de dikkat çeken mesajlar verdi.

"BU KÖTÜ DÜZENE SON VERECEĞİZ"



CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Gencecik çocuklarımız bir tweet için gözaltına alınıyorlar, sesini çıkartan herkes içeri alınıyor. Birçok yerde bir araya gelen insanlar birbirlerine ‘Silivri soğuk’ diye espri yapıyorlar. Bu, özgürlüklerimizin ne noktaya geldiğinin büyük göstergesi…Bizi korkutmaya çalışıyorlar, her gün kadın cinayetlerinin arttığı bir ülkede yaşıyoruz. Tercihimizin birincisi bu… Biz özgürlüklerden, demokrasiden yana mı, yoksa istibdat düzeninden yana mı olacağız? İkincisi çok net; hepimizin kirasın faturası arttı, bu güzel vatanda yoksulluk var. Yoksul olmamızın bir sebebi olmalı... İnsanların alım gücü çok azaldı. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bir düzen var. Sandığa gittiğimizde bunun kararını vereceğiz. 20 yıldır bizi yoksullaştıranlarla hesaplaşma zamanı olacak. Seçimimizin unsurları çok basit; ekonomiden, özgürlüklerden, demokrasiden bahsedeceğiz. Hepinizden ricam; kucaklaşmayı çoğaltmamız. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Herkesle helalleşeceğiz, bu kötü düzene son vereceğiz" dedi.



"İKTİDARIN BAŞKANI OLMAK…"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 10 yıl Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptım, 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyorum; iktidarın belediyesi olmak ne demek tatmadım. Ama ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bu vekil arkadaşlarımız iktidar olduğunda yaparsa onlar yapacak. Az kaldı" diye konuştu.



"HEPİMİZİN GURURU"

Toplantıda bir kez daha söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, milletvekili adayları için “Hepimizin hem omzunu kabartıyor, gurur duyuyoruz. ‘Yaparsa onlar yapar’ dedirtiyorlar bize. Hepsi donanımlı ve ortak bir paydaları var; akıl, vicdan ve cesaret sahipleri. O nedenle çok yakında iktidar olduklarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.



"DARPHANE OLSA BAŞA ÇIKAMAZ"

STK temsilcilerinin açıklamalarına da yanıt veren Başkan Soyer, “İZSU’nun fiyat tarifelerinde çok yüklü fiyatlandırmalarla karşılaşıldığı ve belediye ek sefer talebi geldi, doğru. Bunların hepsini karşılayacağız. Türkiye’de bütçesinin yüzde 30’unu yatırıma ayıran belediye sayısı çok az. Belediye otobüsünde seyahat eden herkes için kişi başı 12.5 lira İzBB para koyuyor. Darphane olsa başa çıkamaz ama bunu yapıyoruz. Su da öyle…İzmir Büyükşehir Belediyesi bir tüccar gibi davransa çok daha fazla fiyatlandırma yapmak zorunda ama bunu yapmıyoruz. İktidar olduğumuzda kaynaklarımız çoğalacak. Alacağımız çok, İzmir’in alacağı çok. Onları almaya başladığımızda toplu taşımada da su faturalarında da rahatlama yaşayacağız. Şundan emin olun, yetişemediğimiz çok yer var. Her muhtarın her istediğini yapabilmiş değiliz. Ama içiniz rahat olsun bunun için çırpınan bir belediyeniz var. İktidar olduğunuzda bunu çok daha güçlü yapacağız. Bu memleketin kaynakları herkesi doyurmaya yeter, böylesine zengin. Yeter ki siz 418 milyar doları birilerine peşkeş çekmeyin. O paralar bu toprakların insanın, onları yöneten belediyelerin cebine girse bambaşka bir ülke olur” ifadelerini kulland.



"KİMSENİN AÇ KALMAMASI MÜMKÜN"

Ülkenin önemli bir süreçten geçtiğinin de altını çizen Başkan Soyer, “Biz iktisat kongresi yaptık, o nedenle 100 yıl önce yapılan kongreyi okuduk, öğrendik. 100 yıl önce iktisat kongresi toplandığında İstanbul işgal altında, İzmir büyük bir yangın görmüş, barış anlaşması imzalanmamış. Büyük bir yoksulluk, sefalet var. O koşullarda Mustafa Kemal Atatürk bin 135 delegeyi bir araya getiriyor ve ‘Yeni kurulacak devletin iktisat politikalarını siz yapacaksınız’ diyor. İnsanlar, yeni kurulacak devletin iktisat politikalarını belirliyorlar. 100 sene önce, yanmış ve yıkılmış bir ülke, ortada devlet yok ve böyle koşulda atalarımız yepyeni bir ülkenin kuruluşunu gerçekleştiriyor. Şimdi koşullarımız onlardan daha kötü değil. Çok daha iyisini başarmak mümkün. İnsanların yatağa aç girmediği, çocukların işsiz kalmadığı bir ülke mümkün. Bunu da 100 yıl önce atalarımızın yaptığı gibi el ele verip farklılıklarımızı değil, benzerliklerimizi hatırlayacağız. Göreceksiniz, yepyeni bir ülke mümkün. Bu seçim Türkiye tarihindeki herhangi bir seçim değil, bu seçim kader seçimi. Ya bizi 100 yıl geriye götürecek ya da ikinci yüzyılın kapılarını açacak bir seçim. Biz halkız, haklıyız. Bunu hep beraber yapacağız. Emin olun, otobüsü de daha ucuz yapmak, suyu da daha ucuz yapmak mümkün, kimsenin aç kalmaması mümkün. Bunu da yapacağız, hep beraber yapacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

