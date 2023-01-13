CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’dan net mesajlar: Koşarken konuşacağız

CHP’nin yeni göreve başlayan İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, kalıp adamı olmadığını belirterek “Bizim zamanımız yok, koşarken konuşacağız. Kim çalışmak istiyorsa parti onun önünü açacaktır” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Merkezi tarafından partinin İzmir İl Başkanı olarak atanan Şenol Aslanoğlu, göreve gelişinin ikinci gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konak’ta bir otelde gerçekleşen basın toplantısında Aslanoğlu, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Girişimci bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Aslanoğlu, “Ben çok kalıp adamı değilim, bu bazen başıma iş açacak gibi görünüyor. Alışıldık şeyler olmaz. Ben mühendisim, işim sistem kurmak. Burada sistem nerede aksıyor, hangi iş süreçleri var buna kafa yoracağız, sayısal verilerle yöneteceğiz. İş siyasete dönünce muhabbete de dönüyor. Biz neredeydik, ne yapmamız gerekiyor bunu da dijitalleşme üzerinden de göreceğiz. Buna yönelik çalışmalarımız olacak. Aynaya baktıkça sürekli ‘Kendimizi düzeltmemiz lazım’ diyeceğiz” dedi.

“Söyleyeceğimi net söylerim”

Siyaseten nasıl bir anlayış izlemeyi planladığının sorulması üzerine Aslanoğlu, “Ben iş dünyasından geliyorum, yapı olarak dışa dönük bir insanım. Kişilik olarak da kavgacı biri değilim. Ancak düşüncelerimden de bir adım geri atmam. Söyleyeceğim her şeyi çok net söylerim. Söylediklerim kişilerin canını da açabilirim ama benden çok sertlik görmeyeceksiniz. Ben ülkenin buna ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Siyasetin kalitesini düşürdük. Siyaseti, çocukluğumdaki siyaset gibi özlüyorum. O yüzden Sayın AK Parti ve MHP İl Başkanıyla da diğer tüm partilerin yöneticileriyle birlikte çay içerek, takılarak, arada nüktedan çıkışlarda da bulunabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yönetimi güçlendireceğiz

Mevcut il yönetiminde revizyona gidip gitmeyeceğiyle ilgili ise Aslanoğlu, “CHP’nin bütün partilileri benim partilimdir. O yüzden herkesle çalışabilirim. Bayrak yarışı da bu demektir; biri koşarken diğerine bayrağı teslim ediyor. Koşuyoruz, bu koşma sırasında hiçbir programı revize etmedim. Evet, il yönetim kurulumuzu güçlendireceğiz. Bunu da hep beraber yapacağız. İlçe başkanlarımızla buluştuk, örgütle birlikte bakacağız. Tabii ki bunu yaparken demokratik yapı gibi belli başlı eğitim noktalarında ihtiyaç duyduğumuz kişiler olacak. Çok fazla adını duymadığınız, sendikalardan, emek dünyasından, iş dünyasından ve sanat dünyasından arkadaşlarımızı da aktif hale getirmek istiyoruz. Talepler doğrultusunda bunu örgütle karar vereceğiz. Ben il yönetimini değiştirmekten bahsetmiyorum; il ve ilçe yönetimiyle birlikte güçlendirmekten bahsediyorum. Ben politikayı hiç sığ olarak görmüyorum. Siyasete 17 yaşında Atatürk Lisesi’nde başladım hayatımda sergilediğim tabloyla aynı olacak. İş dünyasında da aynı; orada bulunduğum sürece de siyaset yaptım. Partimde de siyaset yaptım, uzun yıllar çeşitli yerlerde görev yaptım. Politikada nerede yer alacağımızı CHP uzun zamandır söylüyor, bizim yerimiz de aynı yer olacak” dedi.

“Bizim zamanımız yok”

Ülkede her geçen gün derinleşen ekonomik krize dikkat çeken Aslanoğlu, “Dün pazardaydım; pazara giderseniz ekonomiyi görürsünüz. O pazar bomboştu. O yüzden ekonominin ne olduğu çok açık. Vatandaş açısından baktığımızda ülkede çok fazla emekli var, o emekliler asgari ücretin çok çok altında maaş alıyor. Her gittiğiniz yerde ülkenin ateş pahasında olduğunu görüyoruz. Dar gelirliyi de aşan çok farklı bir yerdeyiz. Şu anda asgari ücretli vatandaş geçinebilecekleri bir seviyeye mi geldi, hayır. Kiraları da arttı, satın alma gücümüz de düştü. CHP’li hiç kimsenin tebriğini il binasında kabul etmiyorum, ‘Ben Kemalpaşa’dayım, gel burada görüşelim’ diyorum. Bizim zamanımız yok, koşarken konuşacağız. 100 gün boyunca dışarıdayız, kim çalışmak istiyorsa parti onun önünü açacaktır. Benim bazı söylediklerim kimseyi kırsın istemiyorum; tek derdim bu ülke daha iyi olur mu, bu siyaset daha iyi olur mu?” diye konuştu.

Cumhur ittifakı mesajı

Başkan Aslanoğlu, Cumhur İttifakı ile ilgili de “Bu arkadaşların çoğunu partiye katacağız, çok büyüyeceğiz. O yüzden böyle bir dert olduğunu düşünmüyorum. Onlar da gelecek. Gelmediklerinde de ülke için birlikte çalışacağız” mesajı verdi.

Herkes aktif olacak

Parti programı içinde izleyeceği adımları da değerlendiren Başkan Aslanoğlu, gece gündüz sahada olacağının altını söyledi. Gündüzleri iş alanlarında olurken akşamları da ev ziyareti gerçekleştireceklerini belirten Aslanoğlu, “Ben ne yapıyorsam örgüt de aynı şekilde devam edecek. Örgüt başkanlarım da her akşam bir evde olacak. 30 ilçemiz var, her ilçeye de iki haftada bir eşlik etme fırsatım olacak. Alanlardaki programı biraz daha açacağız. Örgütün zaten çok güzel bir öbek çalışması var, bu çalışmaları daha işlevsel hale getireceğiz. 2012’de parti okulunun başındaydım, güzel işler yapıyorduk. Öbek de öyle bir çalışma, sahada herkesin aktif olduğu bir çalışma olacak” dedi.

Dedikodu furyası çıkışı

Parti içindeki meselelerin dışarıya ve basına yansıtılması noktasında nasıl bir tavır alacağının da sorulması üzerine İl Başkanı, “Haklısınız, bu dedikodu furyası, kötü siyaset toplumun damarlarına işlemiş. Partililer için ne yapabilirim diye düşünüyorum ama ben teknik bir adamım, problemi nasıl teknik çözerim diye düşünüyorum. İnsanların ahlaki yapılarını nasıl çözerim, toplantılarda size mesaj atmalarını nasıl engellerim; çok büyük sıkıntı. Buradaki en temel şey dayanışarak bu işi çözeceğiz. Siyaseti kötü ahlakın bitirilmesiyle ve birlikte yüz vermeyerek bitireceğim” ifadelerini kullandı.

Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sorulması üzerine ise “Ben CHP’nin bir üyesiyim; her partili gibi liderimin cumhurbaşkanı adayı olmasını isterim. Ancak bu karar 6’lı Masa’nın vereceği bir karardır. Ben de 6’lı Masa’nın kararına saygılıyım” diye konuştu.