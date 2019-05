CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ikinci kez baba oldu. Deniz Yücel ve eşi Gönenç Bilgen Yücel, kızlarına ‘Melis’ adını verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sarp (10) adında bir çocukları olan Deniz Yücel ile Gönenç Bilgen Yücel çiftinin bir de kızı oldu. ‘Melis’ adını verdikleri çocuğunu kucaklarına alan Yücel çifti, mutluluklarını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Yücel, ailesinin de bulunduğu fotoğrafı, "Kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hiçbir çiçek, evlat kokusu kadar güzel olamaz. Ailemize hoş geldin kızım" notunu ile paylaştı. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Deniz Yücel, duygularını şöyle paylaştı: "Ailemize yeni bir birey katıldı. Çok mutluyuz. Her çocuk ayrı bir dünya, her bebek ayrı bir umut. Bizler Cumhuriyet değerleri ile büyüdük, eşim ve ben de çocuklarımızı bu değerler ışığında büyütüp, ülkemizin geleceği için her birini vatanına, milletine faydalı, birer Cumhuriyet neferi olarak yetiştirme gayesindeyiz."