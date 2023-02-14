CHP İzmir  İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: İzmir dayanışma ruhunu gösterdi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kahraman Maraş’ta meydana gelen 10 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan deprem karşısında İzmir’in dayanışma ruhunu gösterdiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partisinin il başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Kahraman Maraş’ta meydana gelen 10 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Depremde İzmir’e yakışır şekilde dayanışma ruhunun gösterildiğini ifade eden Aslanoğlu, “İzmir bu işi tüm kurum kuruluşlarıyla doğru, zamanında, mümkün olan en az eksikle yapabildiğini gördüm. İzmir depremi belki şehre ciddi bir tecrübe kazandırmış. Tüm şehirdeki Kahramanmaraş depremine destek olan tüm kurumları ziyaret ediyoruz. İzmirliler adına teşekkür ediyoruz. Bunda herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Kurumlarla yapılan çalışmaları bilgilendirmesini yapıyoruz. Birlikte acaba kısa vadede ne yapılabilir ne katkı sağlayabiliriz? Deprem olan bölgede yapılacak çok iş var. Yardımlar oldu ama çok daha fazla ihtiyaç var. Dördüncü konu ise bu tip afetlerde yaşamamak için ya da yaşadıktan sonra sistemsel çözümler nedir? Bu konuda da akıl alıyoruz. Tek konu var. Bu deprem felaketini yaralarını hep birlikte nasıl sararız” dedi.

İzmir kentleri kurulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen yardım malzemeleriyle ilgili bilgi paylaşan Aslanoğlu, 700’ün üzerinde büyükşehir personelinin bölgede olduğunu ve 4 deprem şehirde çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti. İzmir’de odalar tarafından da yürütülen çalışmaların olduğunu değinen Aslanoğlu, bölgede konteyner kent kurulduğunu aktarıp, “Çok güzel bir proje yürüttüler. İZTO inşaat komitesi var. Ciddi bir ekip proje geliştirdiler. Demonte halde konteyner yapıyorlar. Bir tane tırın içerisinde 18 konteyner gidiyor. 20 dakika içinde 5 kişi tarafından monte edebiliyor. İzmir’in hedefleri büyük elimizden geldiğince çalışmaya katkı koyacağız. Binlerce konteyner ile İzmir kentleri kurulacak. Konteynerler bu soğuk havada çözüm olacaktır” dedi.

“Vatandaşı ikna etmeliyiz”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aslanoğlu, seçimlerin ertelenme ihtimalinin sorulması üzerine “Seçimin olma süresini bugünden bakarsanız Haziran’dır. Haziran’a uzun süre var. Uzun süre OHAL’de seçim yaptık, engelleyecek bir şey yok” diye cevap verdi. İzmir’in yapı stokunun ilişkin soruya ise Aslanoğlu, “İzmir’in yapı stoku iyi değil. Göçle gelen yapı sorunu var. Kentsel dönüşümle çok kolay çözülebilecek bir şey değil. Bitişik nizam 3 katlı gecekondular. Emsal artışlarla çözülecek bir şey değil. İzmir’de kentsel dönüşümü başarmamız lazım. Hepimiz vatandaşa gidip ikna etmeliyiz. Herkese yerinde dönüşüm sağlamamız lazım. Bu yüzden insanları ikna etmeliyiz” diye konuştu.