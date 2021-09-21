CHP İzmir İl Gençlik Kolları: Barınma hakkı engellenemez!

CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından 7 ayrı noktada gerçekleştirilen basın açıklamasıyla üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözümü için hükümete çağrı yapıldı. Grup adına açıklamayı yapan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, "KYK yurtları kontenjanları yeniden düzenlenmelidir. Vatandaşa farklı kira bedeli, öğrenciye farklı kira bedeli biçen mülk sahipleri denetlenmeli ve cezalandırılmalıdır. Fırsatçılık ve enflasyon, eğitimi ve barınma hakkını engelleyemez!" dedi

CHP İzmir İl Gençlik Kolları, Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin artan yurt ve ev kiraları nedeniyle başlattığı “Barınamıyoruz Hareketi” eylemine destek vermek için 7 farklı noktada basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamaları Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Konak KYK Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gözleri çakmak çakmak parlayan ancak her fırsatta ikinci plana atılıp mağduriyet yaratılan, çaresizliğe sürüklenen ülkemizin, geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimiz, çok değerli halkımız…

Pandemi sürecinin hafiflemesiyle birlikte üniversiteler tekrar yüz yüze öğretime geçmiş bulunmakta, binlerce genç kardeşimiz tekrardan eğitim gördüğü şehirlere ve okullarına dönmektedir. Bu durumda da üniversiteli kardeşlerimizin öğrenimlerini devam ettirebilmek için barınma ihtiyaçları doğmuştur.

Ancak gelinen bu süreçte görmekteyiz ki pandemi döneminde hükümetin plansız politikaları yüzünden kontrolden çıkan ekonomik düzenin ortaya çıkardığı enflasyon artışı ve ülkenin geleceğine ket vurmak isteyen fırsatçı vatandaşlarımız yüzünden binlerce genç kardeşimiz kalacak ev ve yurt bulma sorunu yaşamaktadır. Kontrolsüz biçimde artan kiralar ve yetersiz yurt kapasiteleri yüzünden gençlerimiz, barınacak ve kalacak yer bulamamaktadır.

Bütün kriz yönetimlerinin yönetiminde yetersiz kalan, işin içinde sistemi kilitleyen AKP hükümeti, yaşadığımız yüksek kira ve yetersiz öğrenci yurdu krizini de yönetememekte, öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını bir nebze çözmek bir yana bu durumu da diğer kriz süreçlerinde olduğu gibi eline yüzüne bulaştırmaktadır.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Biz gençler artık yönetemeyen AKP’nin ve zihniyetinin geleceğimizi karartmasından bıktık. Eğitim ve barınma haklarımız Anayasamızca korunan temel birer haktır. Temel haklarımızın elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, AKP hükümetine rağmen bu sorunun çözümü için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı bilmenizi isteriz. Ekonomik, sosyal ve siyasal yönden geleceğimizi karartan AKP’nin, gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarını karartmasına izin vermeyeceğiz.

“GENÇLER BU ÜLKENİN GELECEĞİDİR”

Birçok gencimiz ev ve öğrenci yurdu bulamadığı için kayıtlarını dondurmakta, hatta sokakta çaresizce yetkililerin bir çözüm bulmasını beklemektedir. Sokakta kalmak zorunda kalıp tepki gösteren gençlerin yasal haklarını bile kullanmalarına tahammül edemeyen AKP hükümeti kolluk kuvvetlerine müdahale emri vermekten de geri kalmamaktadır.

Bir genç için çaresizlik tarifi olmayan bir duygudur. Asgari ücret ile çalışan bir ailenin çocuğunun 1000 liraya 1500 liraya ev tutma ya da yurtta kalma imkanı yoktur. Bu çaresizliğin çözümünü sağlayacak olan mevcut iktidardır. Durumu olmayanı okumamaya iten bir hükümet, insan haklarını ihlal ediyor demektir.

Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak bizler oluşturulmaya çalışılan despot düzenle ve korku imparatorluğuyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Genç kardeşlerimizin haklarını kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Gençler bu ülkenin geleceği ve teminatıdır.

Hükümete açık çağımızdır! Bir an önce yüksek kira fiyatları ve yetersiz öğrenci yurdu problemine çözüm bulunmalıdır. KYK yurtları kontenjanları yeniden düzenlenmelidir. Vatandaşa farklı kira bedeli, öğrenciye farklı kira bedeli biçen mülk sahipleri denetlenmeli ve cezalandırılmalıdır. Fırsatçılık ve enflasyon, eğitimi ve barınma hakkını engelleyemez! Acilen yurt kapasiteleri artırılmalı, öğrenci evlerine destek programları sağlanmalı, kira ve apart fiyatları denetlenmeli, düzene sokulmalıdır."