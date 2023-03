CHP İzmir milletvekili aday adayları tanıtıldı, geri sayım başladı

CHP İzmir, partiden İzmir milletvekili aday adayı olan 193 ismi tanıttı. Milletvekilli Aday Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, seçimleri Millet İttifakı’nın açık ara farkla kazanacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kentten milletvekili aday adayı olan 193 ismi tanıttı. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen CHP İzmir Milletvekilli Aday Adayları Tanıtım Toplantısı’na 193 ismin yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yöneticileri ve partililer katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, seçime 43 gün kaldığını hatırlatarak “Askerlikte şafağı sayarlar, 43 gün kaldı. Tam 43 gün sonra şafak doğacak. Çok uzun süredir karanlıklar içerisinde yaşıyoruz. Bu toplumu karanlıklara mahkum ettiler ama 43 gün sonra şafak doğacak ve 15 Mayıs sabahı hep beraber aydınlıklara uyanacağız. Göreve geldiğimizde bu maratonun son 100 metresi demiştik. Uzu yıllardır CHP örgütleri çalışıyor. Bu 1 günlük, 10 günlük, 100 günlük bir çalışma değil. Kampanya çoktan başladı. CHP örgütleri çok uzun zamandır iktidar için yürüyor. Bundan sonraki mücadelemizde aday adayı arkadaşlarımızla beraber yürüyeceğiz. Hep beraber bu karanlığa son vereceğiz” dedi.



SEÇMENİN KAPISINA GİDİLECEK

Aday adayı olan isimlerin milletvekili adayı olup olmadığına bakmaksızın çalışacağına yürekten inandığını kaydeden Aslanoğlu, “Ben biliyorum ki aday olsun ya da olmasın her bir CHP’li aday adayımız, adaymış gibi, milletvekili olacakmış gibi son güne kadar çalışacak. Bundan tüm örgütümüz adı kadar emin. Tüm örgütümüz sokaklarda, her gün hane ziyaretleri, işyeri ziyaretleri yapıyor. Bundan sonra da her gün evlerde, işyerlerinde olmaya devam edeceğiz. İl yönetimimiz, ilçe başkanlarımız, ilçe yönetimlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimizle 40 gün içinde 1 milyon 125 bin seçmene kapı kapı gideceğiz” diye konuştu.





“KILIÇDAROĞLU’NU CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ”

Seçim çalışmalarına da değinen İl Başkanı Aslanoğlu, “Her ilçede gece vardiyaları oluşturduk. Gece ayakta olan yurttaşlarımızla yan yana çalışacağız. Taksi duraklarına, fırınlara, hastanelere gideceğiz. Vatandaşımız neredeyse orada olacağız. Her ilçede engelli aileleri ziyaret edecek timlerimiz var, 30 ilçede çalışıyorlar. Dünyaca ünlü bilim insanı Daron Acemoğlu ile İzmir İl Örgütü birlikte çalışma yürütüyor. Kapı siyasetini, mesajları hocalarımız belirledi, ölçümünü onlar yapıyor, 200 arkadaşımız o alanda çalışıyor. Kadın kollarımız 120 takım oluşturdu, dar gelirli aileleri ziyaret ediyorlar. Hep birlikte çalışacağız. Aday adaylarımızdan da görüleceği gibi bu dönem partiye teveccüh çok yüksek. Toplum, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Toplum, Millet İttifakı’nı iktidar olarak görmek istiyor. Biz hep beraber Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13.Cumhurbaşkanımız yapacağız. Bu seçimi açık farkla alacağız, bahsettikleri gibi küçük bir farkla değil. Bunu toplumun her kesiminde görüyoruz” ifadelerini kullandı.



“HER 4 VATANDAŞIN 3’ÜNÜN OYUNU ALACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin CHP İzmir İl Örgütü’nün hedefini de açıklayan Aslanoğlu, “Biz bu seçimde İzmir’de her 4 vatandaşın 3’ünün oyunu alacağız. Hedefimiz bu şehirde yüzde 75’i yakalamak. Son dönemde kadın haklarına gelen saldırıları görüyorsunuz. İki oy uğruna yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ama kadınlarımız bunu görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak, kadınlarımız, gençlerimiz, halkımız kazanacak. Size söz yine baharlar gelecek, size söz aydınlığın ışığı hiç sönmeyecek” dedi.