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CHP İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu

CHP’nin  28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aday listesi belli oldu. Bu göre İzmir’de iki seçim bölgesinde ilk sıralara Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Göçken’ e yer aldı.  İzmir listesinde Millet İttifakı Partilerine de 4 kontenjan ayrıldığı görüldü.

CHP İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu
09 Nisan 2023 Pazar 14:49

Partilerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Milletvekili aday listeleri ile ilgili süreçte ise sona gelindi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) milletvekili seçimleri aday listesi netleşti.  Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde belirlenen listeler önce Merkez Yürütme Kurulu’na ardından Parti Meclisi’ne sunuldu.

Bu göre partinin İzmir milletvekili aday listesinde CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın birinci bölgeden, CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Göçken ise ikinci bölgeden liste başı oldu. CHP'nin İzmir listelerinden Millet İttifakı'nın ortak liste formülü kapsamında DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’ye iki bölgeden toplam 4 kontenjan ayrıldığı görüldü.  Buna göre birinci bölgeden DEVA Partisi İzmir Kurucu İl Başkanı Seda Kaya Ösen altıncı sırada, Demokrat Parti'den Haydar Altıntaş yedinci sıradan, ikinci bölgede ise Demokrat Parti'den Salih Uzun beşinci sıradan, Gelecek Partisi'nden Mustafa Bilici yedinci sıradan CHP listelerinden milletvekili adayı olarak yer aldı. CHP’nin mevcut İzmir milletvekillerinden sadece 5 isim yeniden aday gösterildi.  Mevcut milletvekillerinden Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan ve Ednan Arslan birinci bölgeden, Mahir Polat ise ikinci bölgeden aday gösterildi.  CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Bedri Serter, Kani Beko, Özcan Purçu ve Kamil Okyay Sındır ise liste dışı kaldı. CHP'nin İzmir listesinde toplam 28 milletvekili adayından on birinin kadın olduğu görüldü.
 
1.Bölge
1.Yüksel Taşkın
2.Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4.Murat Bakan
5.Ednan Arslan
6.Seda Kaya Ösen (DEVA Partisi)
7.Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8.Devrim Barış Çelik
9.Sefer İpekli
10.Güldem Atabay
11.Şahbal Araz
12.Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14.Birgül Değirmenci
 
2.Bölge
1.Gökçe Gökçen
2.Rıfat Nalbantoğlu
3.Rahmi Aşkın Türeli
4.Mahir Polat
5.Salih Uzun (Demokrat Parti)
6.Deniz Yücel
7.Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)
8.Hüseyin Sezer
9.Esin Doğan Metin
10.Altan İnanç
11.Emine Helil Kınay
12.Ayten Gülsever
13.Nurşen Balcı
14.Burak Kotan

Etiketler; #seçim 2023 #14 Mayıs 2023 #28inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri #chp
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