CHP İzmir milletvekili adaylarını Limontepe Pazaryeri’nde tanıttı

CHP İzmir milletvekili Aday tanıtım töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Bizler ilk önce altı parti yan yana geldik, kucaklaştık ve Millet İttifakı’nı kurduk. Şimdi tüm toplumu kucaklamaya çıktık. Sırt sırta verip Türkiye’yi Avrupa’ya örnek yapacağız” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine hazırlanıyor. İzmir’de de seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı Karabağlar’ın Limontepe semtinde milletvekili adaylarını tanıttı. Limontepe Pazaryeri’nde gerçekleşen aday tanıtım töreninde her iki bölgedeki milletvekili adayları vatandaşlarla buluştu.





“HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ”

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Soğanı 30 lira yapanlara inat Limontepe Pazaryeri’ndeyiz” dedi ve dün AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gönül Sofrası” iftar programını eleştirdi. Aslanoğlu, “Saray olmada yaşayamayanlar dün iftarını 5 yıldızlı otelde açtılar. Millet İttifakı ise Halil İbrahim sofrasını Konak Meydanı’nda kurdu, onlarla bizim aramızda kocaman fark var. Onlar adaylarını 5 yıldızlı otelde tanıttı. Biz Limontepe’de tanıtıyoruz, onlarla aramızda kocaman fark var. Birkaç gündür, bayrak, vatan, Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir diyorlar. 21 yıldır Atatürk’ün adını ağzına almayanlar kalkmış bize Atatürkçülük dersi veriyor. Sınırı kevgire çevirenler, herkesin elini kolunu sallayarak geçmesine izin verenler bize bayrak dersi veriyor. İmralı’dan mektup bekleyenler bize bayrak dersi vermeye kalkıyor, bu laflar size çok büyük gelir, çok büyük. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi kaldırın bayraklarınızı! Bizler Kürt, Türk, Alevi, Sünni ayırmadan kimsenin vicdanına karışmadan kul ile Allah arasına girmeden, herkesi kucaklayacağız, bütün Türkiye’yi kucaklayacağız. Bizler ilk önce altı parti yan yana geldik, kucaklaştık ve Millet İttifakı’nı kurduk. Şimdi tüm toplumu kucaklamaya çıktık. Sırt sırta verip Türkiye’yi Avrupa’ya örnek yapacağız. Savurganlığa son vereceğiz, israf olmayacak. Kamuda israfa son vereceğiz. İsrafı önlemeye saraydan başlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınacak. 16 uçaklı bir cumhurbaşkanı olmayacak. Cumhurbaşkanı yaşayış tarzı olarak herkese örnek olacak. Kimse unutmasın, kişiler, partiler geçicidir, devlet bakidir! Genel başkanımızın söylediği gibi sana söz yine baharlar gelecek!” ifadelerini kullandı.





“TARİH 2023 KUŞAĞINI YAZACAK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “100 yıl önce atalarımız çok zor koşullarda, işgal altında 3.5 yıl kalmış umudun bittiği, yoksulluğun cehaletin diz boyu olduğu topraklarda cumhuriyeti ilan etmişler. Cumhuriyet ile beraber bu topraklarda yaşayan herkesin hayatı iyileşmiş, tam bağımsız bir ülke kurulmuş. Bu topraklarda insanlar kardeşçe el ele yaşamış. Sonra hırsızdan, haramilerden yana olan iktidarlar yaşamış bu topraklar. Halkın iktidarın halktan yana olması için demokrasiye ihtiyaç var. Demokrasi demek şeffaflık demek, hukukun üstünlüğü demek, hesap verilebilirlik demek. Onun için o 100 yıl önce cumhuriyeti kuran kuşak bizim için nasıl kıymetliyse göreceksiniz tarih 2023 kuşağını yazacak. Gençler! Sizsiniz! Cumhuriyetin ikinci yüzyılında halktan yana haktan yana iktidarı kuracak olan sizsiniz. Halktan yana haktan yana, alın terinden, üretimden, akıldan, vicdandan yana bir iktidar kurulabilir. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin karnını doyurması mümkün. Demokrasi olmadığında bu refah sadece bir zümrenin ekmeğini büyütüyor. Halk, işsizlikle, yoksullukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Kardeşlerim, bu bir kader değil. Bunu değiştirmek mümkün. 15 Mayıs sabahı halktan yana haktan yana bir iktidar kurmaya var mısınız? Çok az kaldı, ben de size söz veriyorum: Çok daha fazla çalışmaya, bana güvenen kimsenin başını önüne eğdirmeyeceğim canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim. Göreceksiniz, iktidarın belediyesi olduğumuzda kimse önümüzü kesemeyecek, önce Limontepe’nin yüzünü güldüreceğiz” dedi.

“MİLLET İTTİFAKI MATEMATİK PARTİSİ DEĞİLDİR”

İzmir milletvekili adayı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da “Benim 10 aylık bir bebeğim var. Çocuğum ve çocuklarımız Türkiye’de yaşasın istiyorum. Türkiye’den gitmesinler. Bu topraklarda özgürlük ve refah içinde yaşasınlar. Ben, kendi çocuğuma dahi nasıl yaşayacağını söylemeyeyim. Hiçbir lider çocuklarımızı, bizi azarlamasın. Ben bu yüzden CHP’de siyaset yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben mağdurlar için mücadele edenlerdenim, binlerce mağdur yarattılar. Millet İttifakı matematik partisi değildir. Bu bilinçle CHP Millet İttifakı’nın inşasında çok büyük destekler verdi, biz biliyoruz ki gerektiğinde bir adım geriye adım atanlar gerektiğinde ileriye büyük sıçrarlar. Bülent Ecevit KPSS sistemini, işsizlik sigortasını getiren kişidir. Onun izinden giden Genel Başkanımız Aile Destekleri sigortasını getirecek, mülakatları kaldıracak kişidir” şeklinde konuştu.





“BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

İzmir milletvekili adayı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de “Karşınıza bugün 31 yaşında milletvekili adayı olarak bulunuyorum. Ben 11 yaşındayken bir kişi başa geldi, bugün hala aynı kişi bu ülkeyi yönetiyor. Türkiye’de artık benim arkadaşlarım hayal kuramıyor, bu ülkede artık kadınlar ikinci sınıf vatandaş hissediyor. Bu düzeni değiştireceğiz ve bizden alınıp beşli çetelere verilen bu kaynakları halkla paylaştığımız düzeni kuracağız” ifadelerini kullandı.

