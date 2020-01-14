CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Yerli otomobil rafa kaldırıldı!

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son 10 yılda neredeyse 2-3 yılda bir gündeme getirilen Türkiye'nin "yerli otomobil" macerasını Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, 'Önceki 'sözde yerli otomobil' maceralarında olduğu gibi bu da gösterişli bir devlet töreni ile duyuruldu, bir süre sonra zaten kimse ne olduğunu sormayacağından 'rahat uyuması' için rafa kaldırıldı' dedi

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, son 10 yılda neredeyse 2-3 yılda bir gündeme getirilen Türkiye'nin "yerli otomobil" macerasını Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu. Öncelikle geçmişe doğru Türkiye'nin "sözde yerli otomobil" macerasına bakılması gerektiğini belirten Av. Kılıç, buna bakıldığı zaman ülkenin nasıl bilinmez bir yol izlediğinin açıkça görülebileceğini kaydetti. Kılıç, "Bu yolu açıklamadan önce, şunu söylemekte fayda var: 'AKP bu yerli otomobili yapamadı ve biz bundan mutluyuz, iyi ki yapamadı' fikrinde olduğumuzu kesinlikle düşünmeyin. Keşke prototipini mühendislerimizin geliştirdiği, her parçasını ülkemizde ürettiğimiz, yüzbinlerce adet yurtdışına ihraç ederek ülkemize döviz kazandırdığımız bir yerli otomobilimiz olsaydı da biz de eleştireceğimize bundan gurur duyarak alkışlasaydık." dedi.

Türkiye'nin yerli otomobil macerasının 2010 yılında başladığını anımsatan Kılıç, bu maceranın kamuoyu tarafından zaman zaman eleştirildiğini ancak hep heyecanla da beklendiğini kaydetti. Kılıç, Türkiye'de yapılan sayısız otomobil üretim girişiminin, son 10 yıla damgasını vurduğunu ifade etti. Kılıç, İtalya'da Pininfarina Şirketince üretilen bu prototipin, Gebze'deki TOGG merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı gösterişli bir devlet töreni ile tanıtıldığını kaydetti.

Oto yerli panel İngilizce

Erdoğan'ın, "yerli elektrikli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde yapılacağını, 2022 yılında satışa sunulacağını ve bu yıla kadar da Türkiye'de tüm şarj altyapısının hazır olacağını" söyleyerek, yerli otomobil için ilk siparişi verdiğini aktaran Av. Kılıç, şu hususları belirtti: Peki bu tören ne zaman yapıldı? 27 Aralık 2019'da. Üzerinden kaç gün geçti? 19 gün geçti. Peki siz bu 19 günde AKP kanadından yerli otomobil ile ilgili tek bir söz bile duydunuz mu? Ben şahsen duymadım, sizin de duyduğunuzu zannetmiyorum. Önceki 'sözde yerli otomobil' maceralarında olduğu gibi bu da oy devşirme amaçlı olarak gösterişli bir devlet töreni ile duyuruldu, bir süre sonra zaten kimse ne olduğunu sormayacağından 'rahat uyuması' için rafa kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracın test sürüşünü yaptı ancak hız kadranı ne hikmetse sıfır gösteriyordu ancak ortadaki göstergeye kocaman bir Cumhurbaşkanlığı forsu koymayı ise unutmamışlardı. Araç yerli deniliyor ancak tanıtımı yapılan modelde elektronik panel İngilizce. Otomobil yerli ancak Türkçe bilmiyor mu acaba? 'Yerli otomobil' macerası, AKP'nin iktidara geldiği 2002'den beri neredeyse 2-3 yılda bir gündeme geliyor. Geçmişe doğru baktığımızda her Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının 'yerli otomobil' ile ilgili bir açıklamasını görmek mümkün. AKP'liler tekerleği bulmuş insan misali bir sevinç içindeler. 'Yerli otomobil de yerli otomobil' diyorlar, doyamıyorlar. Bir günde fabrikasını açıyor, ikinci gün sanayisini kuruyorlar. Yandaş gazetelerde her gün henüz üretime dahi geçmemiş aracın ön siparişlerine ilişkin haberler yayımlanıyor. Erdoğan'ın diline doladığı ifadeyle, 'bir gece ansızın' İtalyan tasarımlı 'milli ve yerli' bir otomobil sahibi oluveriyor Türkiye.

2-3 yılda bir oluyor

"Yerli otomobil fabrikasının temeli atıldı mı ya da ne zaman atılacak veya AKP'nin birçok projesi gibi sessiz sedasız atıldı da bizim haberimiz mi olmadı?" diyen Av. Sevda Erdan Kılıç, şöyle konuştu: Sizin bu rant, oy devşirme hırsınız yüzünden daha ne kadar bu ülkenin kaynakları çar çur edilecek acaba? Tabi bu paralar sizin alın teri ile kazandığınız paralar olmadığı için çar çur edebiliyorsunuz ama unutmayın bu millet günü geldiğinde ülke kaynaklarının ranta kurban edilmesinin hesabını sizden soracaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Gösterişli ve göz boyamalı törenden sonra yapılan açıklamalarda, yerli otomobilin 2022'de yollarda olacağı vurgulandı. Bu vurguyu nedense hep hatırlıyoruz. Neden mi hatırlıyoruz? Çünkü bu vurgu neredeyse 2-3 yılda bir hep yapılıyor da ondan. O yüzden yerli otomobil vurgusunu millet hiç hafızasından silemiyor! Bir türlü yerli otomobil gerçekleşmiyor ama hafızamızda hep yer ediniyor! Belki de asıl amaç bu... 'Yerli otomobili yapmak değil ama milletin hafızasında yer edinmesini sağlamak... Belki bir gün yapılır umudu ile milleti avutmak, uyutmak...' Genelde gösterişli bu tür devlet törenlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı; bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, alana getirilen halk ve fabrikayı yapacak yandaş müteahhitleri (pazarlıkla fabrikanın teslim süresini birkaç yıl geriye çektiği) ile birlikte düğmeye basar ve fabrikanın temelini hemen atardı. Ama bu sefer böyle olmadı. Ne diyelim bir bildikleri vardır elbette! Ya da milleti uyutmaya devam..."

Kime satacaksınız?

CHP'li Av. Sevda Erdan Kılıç, bu yerli otomobilin bir de satış fiyatı kısmının olduğunu vurgulayarak, "Bu yerli otomobili düşünen ve tasarlayan kişiler, acaba sadece pili 14 bin dolar (84 bin Lira) olan otomobili kimlerin alabileceğini düşündüler mi acaba? Aracın satış fiyatı açıklanmadı ama sadece pili 84 bin Lira olan aracın satış fiyatının, pilin yaklaşık 4 misli yani 300 bin Liradan aşağı olmayacağı kesin. Peki siz bu fiyata yerli otomobili kime satmayı düşünüyorsunuz? Zaten ekonomik olarak darboğazda olan vatandaş bu paraya nasıl bu arabayı alabilecek? Bunu hiç düşündünüz mü?" dedi.







